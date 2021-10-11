Очевидцев испугала очередь скорых около петербургской детской больницы
Очередь машин скорой помощи выстроилась к детской городской клинической больницы №5 во Фрунзенском районе. Тревогу забили читатели «Фонтанки».
По словам очевидцев, таких очередей не было с начала пандемии.
«Очередь большая, и скорые прибывают. Часть очереди не видно за зданием. Похоже, что ситуация стремительно ухудшается», — пишет пользователь Евгений.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уверяли, что в количестве машин у больницы нет никакой катастрофы – просто тяжелый понедельник как обычно. В ведомстве отметили, что в эту больницу доставляют пациентов и с ковид, и со всеми видами ОРВИ.
«В понедельник во второй половине дня всегда наиболее напряженно — после выходных чаще госпитализируют и взрослых, и детей. С местами проблем нет — 15 процентов свободных коек в детстве», — отметил представитель комздравп.
Региональный комитет по образованию подсчитал, что на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус пришёл в 100 классов. В том числе из-за заболевания пришлось остановить работу с некоторыми группами в детских садах. Тысячи родителей перевели детей на домашнее обучение.