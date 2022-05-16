Очередной топ-менеджер решил порвать со Сбербанком
Из Сбербанка решил уйти старший вице-президент Андрей Шеметов. Топ-менеджер возглавлял подразделение Sberbank CIB. Согласно комментарию банка, Шеметов решил «сфокусироваться на собственных проектах». Это уже третий топ-менеджер Сбербанка, который решил уйти из кредитной организации после 24 февраля.
По данным источников «ТАСС», Шеметов находится в отпуске уже почти два месяца. Собеседник издания полагает, что решение об уходе руководитель Sberbank CIB мог принять «уже давно».
В Сбербанке Шеметов работал с 2016 года. На пост старшего вице-президента был назначен в 2018 году, отмечает издание.
Ранее в феврале Сбербанк уже покинули заместитель председателя правления банка Лев Хасис и исполнительный вице-президент и главный технический директор Давид Рафаловский.