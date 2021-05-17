Очередной крупный чиновник «вышел сухим из воды». Он обвинялся в растрате

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В Москве Тверской районный суд прекратил уголовное дело против бывшего главы Ивановской области Михаила Меня. По делу истёк срок давности. Чиновник обвинялся в растрате суммой в 700 млн рублей. Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев.

«Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности», - сообщил он.

Адвокат добавил, что с экс-чиновника сняли меру пресечения, также уголовное дело прекращено в отношении двух других проходивших по делу человек.

Мень обвинялся в присвоении бюджетных средств Ивановской области размером в 700 млн рублей в 2011 году. Согласно обвинению, находясь на посту губернатора, Мень с подельниками организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, которые были выделены как кредит на поддержку вверенного ему региона. По указанию губернатора в Ивановской области был принят ряд нормативно-правовых актов. В соответствии с ними 700 млн рублей были перечислены принадлежавшей подельнику Меня компании. Согласно Следственному комитету, на следующий день, средства были похищены преступной группой, напоминает «Интерфакс».

Экс-губернатор был задержан в 2020 году, суд постановил оставить подозреваемого на свободе с запретом определенных действий. В апреле Мень получил подписку о невыезде.

Свою вину в течение разбирательства Мень не признавал.