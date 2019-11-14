Очередная «жертва» Мосгордумы Екатерина Енгалычева нарвалась на скандал

Публичным деятелям в условиях мобильности современного общества трудно оставаться в тени. Любой их шаг и поступок практически моментально придается огласке, как в ситуации с депутатом Мосгордумы Екатериной Енгалычевой, которая обвиняла своих неприятелей в дискредитации, а сама тем временем стала объектом всеобщего осуждения. Впрочем, обо всем по порядку.

Практически любые данные о состоянии доходов и бизнесе знаменитых личностей можно отыскать в открытом доступе. Из-за этого СМИ едва ли не каждый день публикуют новые журналистские расследования и скандальные разоблачения. В числе их «жертв» представители властных структур в том числе. Но, как оказывается, среди российских оппозиционеров также есть интересные личности.

Екатерина Енгалычева, видимо, просчитав ситуацию на будущее, поняла, что в скором времени ее имя станет фигурировать в изданиях не в лучшем свете, и не ошиблась, заявив, что в перспективе против нее развернется масштабная кампания по дискредитации. Прогадала чиновница лишь с так называемыми «заказчиками», на которых намекала. Откровенно говоря, депутат МГД не слишком достойна их внимания.

Политтехнологи в рамках описаний поведенческих факторов публичных людей нередко пользуются термином «прививка», подразумевая под ним некую совокупность действий, предшествующих выбросу в широкие массы компрометирующих материалов. Цель таких действий не трудно предугадать – опередить компромат, смягчить его силу. Возможно, госпожа Енгалычева решила воспользоваться именно таким широко известным приемом в целях самозащиты. Но нельзя исключать и вероятность самопиара.

Вполне вероятно, именно поэтому к ней приковалось пристальное внимание российских журналистов, которые стали «копать», а по мере их углубления в тему начали всплывать все новые подробности – местами, ну, очень интересные.

Например, стало известно, что депутат уклонялась от уплаты налогов (для этого она приобретала новое имущество на имя некого г-на Скуратова, которого в свое время увела из семьи, а после его смерти пыталась в судебном порядке отобрать у его родителей и дочки бизнес и недвижимые объекты имущества). Подробно тему раскрывал Telegram-канал «Архитектура власти».

А по мнению RuNews24, расходы чиновницы существенно превышают ее доход (издание ссылается на финансовую отчетность, в которой раскрываются дорогие покупки, якобы сделанные главной героиней нашего сюжета).

Публицист Леся Рябцева писала, что Екатерина Енгалычева задолжала декретное пособие своей работнице, за что ей выписали штраф, который по сей день остается неоплаченным.

При всем при этом госпожа депутат Мосгордумы любит поучать окружающих на тему нравственности и высоких моральных ценностей. Но о какой борьбе добра со злом может идти речь, если расследование подтвердит факт ее причастности к финансовым махинациям?