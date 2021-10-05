«Очень серьезный конфликт внутри элит»: названа новая версия смерти главы МЧС РФ — убийство
Доктор исторических наук, бывший профессор Московского государственного университета, политолог Валерий Соловей назвал новую версию смерти главы МЧС РФ Евгения Зиничева.
Он в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что на самом деле генерал армии погиб не случайно, его смерть была подстроена.
«Это была не гибель, а убийство», - считает Соловей.
Он подчеркнул, что «эта история - свидетельство очень серьезного конфликта внутри элит», который в данном случае прорвался наверх.
На справедливое замечание ведущего программы о том, что за высказывание об убийстве придется отвечать, экс-профессор МГУ пояснил - «это мое оценочное суждение» и «особое мнение».
Напомним, Зиничев погиб в Красноярском крае 8 сентября. На прощание с ним приехали многие политические деятели страны, в том числе лидер РФ Владимир Путин.