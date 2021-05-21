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Обязательная вакцинация подбирается к пенсионерам. Мурашко поручил составить списки

Лилия Караева
21 мая, 2021 17:31
1 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 17:31
1 мин
Пенсионер
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил составить списки пенсионеров. С людьми из перечня будет проводиться работа по привлечению к вакцинации от коронавируса.

В список войдут граждане старше 60 лет, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями. Согласно поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, медики и соцработники должны любыми способами привлечь этих людей к вакцинации.

Пенсионерам предоставят возможность сделать прививку во время лечения в стационаре, при нахождении в учреждениях социального обслуживания и в ходе курортно-санаторного лечения.

«На каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов...», - говорится в поручении министра. Его приводит РБК.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявлял об обязательности вакцинации пенсионеров. Он объяснял это высокими риском смерти от COVID-19.

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Минздрав
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Михаил Мурашко
Вакцинация
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