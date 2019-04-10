Обязанности государства Российского перед обществом

Последнее время регулярно приходится слышать фразу «государство вам ничего не должно». Причём от людей, это самое государство представляющих. Но мы ему, в свою очередь, должны, и немало: налоги, воинская обязанность…

Какая правда кроется в этой фразе, кто кому что должен, и какими должны быть отношения граждан и государства – рассказал социолог, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин.

«Самое удивительное – я согласен с этой фразой. Государство не должно обеспечивать семьи, не должно содержать молодёжь и стариков. Это не его работа. Президенту страны вовсе не обязательно приезжать на места терактов, чтобы решать там вопросы спасения выживших и поиска виновных.

Но, кроме вопроса о том, что государство нам ничего не должно, возникает и другой: а что оно нам должно, всё-таки? У нас, его граждан, есть долг по отношению к государству. А у него по отношению к нам – нет. Это не юридические и даже не нормальные человеческие отношения, ибо они подразумевают некую взаимность…

Первое, что должно государство – обеспечивать безопасность

Это его прямая задача и работа. Что значит безопасность в сегодняшних условиях, когда мы живем в крайне опасном мире?

Надо принять, что мы как страна, как народ, как культура и как цивилизация находимся в состоянии войны. Мы можем быть недовольны этим, но государство имеет право вести свою политику. Она привела к войне, и мы в большинстве своём государство поддержали. Но, раз уж государство влезло в войну, оно должно нам энергичное и умелое руководство этой войной.

Я готов согласиться с тем, что задачи государства очень сложны. Война против России, которая идёт сейчас, называется блокадой. Технология таких войн прекрасно освоена англосаксонским миром – Великобританией и США, и до си пор никто не смог найти вменяемое противоядие этому: ни СССР, ни гитлеровская империя, ни Франция времён Наполеона. Бороться с блокадой сложно, но энергичное руководство войной, быстрые и жёсткие контрблокадные действия, не сводящиеся к уничтожению санкционных сыров - тот минимум, который мы можем потребовать.

Далее, мы в праве требовать, чтобы из сферы принятия решений были убраны воры и агенты противника – как платные, так и бесплатные, которые работают на врага за убеждения. Не будем называть фамилий, они известны всем, и не только на букву «А» начинаются.

Увы, очищение руководства от агентов противника – не делается.

Ещё одна обязанность государства – защита внутреннего рынка от товаров и услуг из-за рубежа

Это делается при помощи нормативных базой и стандартов. У нас это не делается вовсе - отсутствует база стандартизации. За 25 лет в этой области не сделано практически ничего. Даже в той области, где Россия занимает ведущие позиции, например, в атомной энергетике, нормативно-правовая база попросту не наша.

После того, как в Эфиопии в марте этого года рухнул Boeing 737, Россия закрыла своё небо для этого типа самолётов. Это было правильно, но вспомните, когда Boeing и Airbus только приходили на нашу территорию – почему им отдали небо? Какие заказы в таких условиях могли получать «Сухой» и другие конструкторские бюро? В 90-е мы сами отдали этот рынок нашему вероятному противнику и бизнес-конкуренту, угробили собственное внутреннее производство самолётов, которое теперь пытаемся возродить с огромным трудом.

Понятно, что защита внутреннего рынка – оборонительная тактика. Задача же государства – не только защищать свой рынок, но и проникать на чужие. Со своими стандартами, со своей нормативной базой, с логикой – «покупайте наше».

Проникнуть на отлично защищённые рынки ЕС или США вряд ли удастся. Но есть латинская Америка, есть Азия, есть Африка. Есть масса рынков, где ждут и российских товаров, включая высокотехнологичные, и российские услуг, и где вполне можно за первыми товарами – военными – начать протаскивать и наши нормативы. Вот это - задача государства по отношению к своему бизнесу. Как минимум, это обещает неплохие деньги. Так вот, это не делается, хотя есть структуры, в чью прямую задачу это входит.

Пожалуй, невероятно важная задача, особенно в условиях войны (да и мира тоже) - управление развитием

Создание институтов этого самого развития. Кредитование развития. Это самое сложное и самое важное, поскольку предполагает независимую от Запада кредитную политику. По всей видимости, ни Минфин, ни ЦБ не готовы идти по этому пути. Похоже, мы готовы убиться во имя согласия с общемировой монетарной политикой, которая и является частью блокадной войны против России, и никто не хочет это изменить.

Очень вовремя, кстати, был принят ФЗ №172, в 2014 году, ещё до перехода войны в жесткую стадию, когда санкции не был блокадой. Но на деле он не выполняется, а государство смотрит на это невыполнение со спокойствием: может быть, стоит упростит закон, раз губернаторы не могут его выполнить? Но, коли уж закон принят – государство обязано заставить должностных лиц его выполнять. Это его обязанность перед народом и перед историей. Перед любым государством, и перед Россией в том числе, всегда стояла задача по реализации глобальных проектов. Государство должно уметь делать что-то такое, что меняло бы ситуацию в мире и меняло бы отношение мира к России.

Страна должна бороться за свой культурный код, за мир, за технологии. Она должна научиться создавать суверенитетообразующие технологические пакеты. И Россия должна быть там, где есть представление о фронтире – в наше время это в первую очередь космос, а также недра земли и глубины океанов. Это высшие формы познания, философия.

Но вместо борьбы за концептуальное пространство мы получили очередную версию Православия, которую теперь пытаются заменить очередной версией Советского Союза. Увы - на современном рынке идей это спросом не пользуется. А что касается глобальных проектов - ну да, у нас есть Крымский мост. Действительно глобальный проект. Стройка века. Но раньше это была бы всего лишь стройка очередной пятилетки. Одна ласточка весны не делает - мы 60 лет пытаемся построить Сахалинский мост, а воз и ныне там.

Далее.

Задача современного государства – развитие городов

Строго говоря, Октябрьская революция делалась под лозунгом «вся власть – советам». Имелись в виду органы местного самоуправления – городские советы. Постреволюционный свод законов сводился к тому, что города решают свои задачи сами на свои деньги, и лишь избыток средств посылают на федеральный уровень. Сейчас все наоборот – никакой финансовой независимости. Эту задачу можно было бы легко решить при помощи хотя бы местных криптовалют. Но мы довольно здорово в этом отстаем, в развитии городов почти ничего не делается. Или делается плохо, слабо, и результата этой деятельности мы не видим.

Итак, вот список обязанностей государства: управление безопасностью, управление развитием, управление городами, удержание собственных рынков и проникновение на все остальные. Эти пять задач – прерогатива Российского государства, ибо они отвечают высшим требованиям – создание собственного цивилизационного проекта

А теперь о вещах, которые государство делает, в то время, как не должно. На что государство не имеет права, либо что является для него неверным, невыгодным, не соответствующим позитивным целям?

Государство не должно заниматься рейдерским захватом собственности

Не должно мешать предпринимателям никакими способами, включая проверки.

Российское пространство законов необъятно и ненаблюдаемое. Люди не могут в нём разобраться и действовать. Никто не в состоянии запомнить и понять, как это всё работает. Допустим, при помощи суперкомпьютеров мы сможем ориентироваться в этой юридической системе. Но легче не станет. В условиях противоречий, коих слишком много, исключительно государство решает, как правильно читать тот или иной закон. А как работают судебные органы – мы знаем отлично. Если предприниматель вдруг попал в ситуацию, когда выявляют - а законна ли его деятельность – то всегда что-то, да найдут. Как пример – требования противопожарной безопасности и противодействии терроризму вообще не могут быть реализованы в одном помещении.

А дальше - что? Эти законы отменить сложно, и не понятно, как. Можно объявить юридический дефолт и начать снова застраивать правовое пространство, но ничего не изменится. Нужно менять сам принцип подхода к праву. Например, изначально запретить власти издавать любые законы, которые не были бы направлены на пять позитивных обязанностей, о которых я говорил выше. Просто все остальные законы, которые этим не занимаются, отдать в юрисдикцию муниципальных образований, которые сами будут решать, как жить и как организовывать свои дела.

Какие законы мешают жить и развиваться? Например, одиозный закон Яровой

Либо государство должно принять для себя закон о направляющей роли коммунистической партии («Единой России», РПЦ, нужное вписать), тогда это будет хотя бы логично. Но если мы ничего такого не пишем – то извините закон Яровой попросту нарушает конституционные права граждан и должен быть отменен конституционным судом. Депутаты не должны были его не то что принимать, а даже обсуждать.

Закон об оскорблении государства – сам по себе внутренний анекдот. Вряд ли можно сильнее оскорбить государство, нежели принятие закона о запрете оскорбления этого самого государства. С этой точки зрения, депутаты должны себя по этому закону жестко наказать. Любая власть, особенно российская, не должна быть смешной. Неужели они не поняли, что оказались в положении алкоголика, который спрашивает у всех подряд – «ты меня уважаешь?» В России, к слову, невозможно подать в суд на государство, оно не является юридическим лицом. Твои права может нарушить конкретный орган власти. Но в этом законе, и только в нём, государство вдруг стало юридическим лицом. Они это серьёзно?

Еще один круг законов – о борьбе с интернетом, как я их называю. Когда Дмитрий Медведев сказал, что интернет не будут регулировать так, как в Китае, я испугался, поскольку могут регулировать даже хуже, чем в Китае.

Но наиболее жесткая ситуация относится к своду законов об образовании и о практике их применения. Достаточно давно и точно известно, каковы требования к хорошей системе образования. Их всего два.

1. Образование должно быть разнообразным. У граждан должен быть выбор между различными образовательными траекториями. Чем они шире, тем образование в стране лучше.

2. Образовательные заведения должны иметь максимальную автономию от высших инстанций. Если изучить, как менялось наше образование, начиная с Петра, всякий раз оно строилось в схеме движения между реформами и контрреформами. Реформы направлены на решение военных задач и на противостояние Западу, в то время, как контрреформы - на уменьшение вертикальных подвижностей внутри страны и защите элиты. Всегда, когда стране было плохо – образовательная реформа сводилась к этим пунктам. Как только внешняя угроза проходила – шли контрреформы. Как они делаются? Первый пункт всегда означал стандартизацию образования. Причём не из тех соображений, что нужно сократить разнообразие, а из тех, что «все должны получать качественное образование, это демократично, а специализированное образование не демократично и не дает гарантий».

С гарантий начинается вторая часть – постановка учебных заведений под жесткий государственный контроль

Это тоже делается не из идеологических или политических соображений, а просто с той точки зрения, что ситуацию надо контролировать – для того, чтобы образование было качественным. Так проходит контрреформа. Затем ситуация ухудшается, и нужно срочно делать реформу. Это происходит везде, не только в России. Но я обеспокоен тем, что вот уже 5 лет мы находимся в состоянии жесткого конфликта с миром. Но мы почему-то идем по пути контрреформы. Мы ввели ЕГЭ, от которого все начинают отказываться.

Мы ввели систему бакалавриата и магистратуры, которая устарела. Эта система отлично отвечала пятому технологическому укладу, который подразумевал экономику услуг. Это была одна из услуг, которую в этой системе было удобнее организовывать. Но мир давно строит шестой уклад, и даже мы пытаемся. И в нём нужно совершенно другое. Если мы собираемся и дальше существовать – государству нужно дать возможность существовать хотя бы параллельной структуре. Но пока такие структуры лишают лицензий, хотя это не отвечает интересам общества и, что главное, интересам самого государства.

Подведу итог. Мы должны государству налоги, лояльность и нашу готовность участвовать в борьбе, которую я называю войной. И нести определённые лишения. Государство от нас этого требует, и правильно делает. В ответ мы требуем, чтобы оно эффективно руководило войной, убрало воров и агентов влияния из зоны принятия решений, организовывало большие проекты, контролировало бы рынки и не лезло в те сферы, которые не входят в его прямую компетенцию. Это и были бы нормальные отношения государства и власти.