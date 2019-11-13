Как нам обустроить Дальний Восток

Предложение отменить пенсионную реформу для отдельно взятого округа обнажило несколько пластов проблемы развития восточной оконечности России.

Реверанс перед избирателями

Николай Харитонов, депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, сделал беспроигрышный ход: предложил вернуть в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) прежний пенсионный возраст. Обоснование простое: несмотря на раздачу гектаров, население на востоке страны все равно убывает, а подобная мера могла бы привлечь туда трудоспособное население.

Харитонов насчитал примерно 1,2 млн человек, которых способна облагодетельствовать реформа. Точнее, уже не способна: Кремль отреагировал на инициативу без всякого восторга. А значит, выгодоприобретателями яркого демарша будут лишь несколько человек – Геннадий Зюганов, Николай Харитонов и другие бонзы КПРФ. Как, собственно, и планировалось. Хорошая идея использована только для набора вистов перед очередными выборами.

Дело в том, что позиции коммунистов на Дальнем Востоке весьма сильны. «Красного пояса» девяностых больше нет – его по просьбе Кремля аккуратно расформировала сама КПРФ, но в новом веке центр влияния партии против ее воли переместился далеко за Урал. Недальновидная политика «Единой России» в этих регионах, откровенное несоответствие обещаний реалиям привели к усилению протестных настроений до такой степени, что если бы разрешили в Администрации президента, то и справорос смог бы стать губернатором.

Скандальные выборы 2018 года показали полное недоверие жителей Дальнего Востока «Единой России», что, учитывая особое положение региона, вызывает серьезные опасения

К сожалению, наиболее энергичные и целеустремленные люди уезжают на запад страны, так что на местах доля сторонников КПРФ неминуемо растет.

Ловушка для доверчивых

ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями и, что хуже, – практически без транспортной инфраструктуры. Скажем, как только «Аэрофлот» попытался отменить рейсы на Камчатку, выяснилось, что полуостров практически отрезан от «материка» – оставались лишь редкие и неудобные полеты «Сибири» (автодороги фактически нет, паромы отменены). При этом добраться до Японии гораздо проще, чем до Владивостока.

Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. И Москва второе десятилетие эту мотивацию ищет

Конечно, жить и работать на Дальнем Востоке по-своему выгодно. Практически весь округ находится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним – с соответствующими льготами. Например, при расчете размера страховой части пенсии применяется коэффициент 1,15–2,0. А при определенном стаже (25 лет для мужчин, 20 для женщин) разрешен выход на пенсию… как раз на пять лет раньше общеустановленного срока. При меньшем стаже также существует возможность начать отдыхать раньше «обычных» россиян. Есть и другие льготы и привилегии.

Таким образом, громкое предложение Харитонова давным-давно реализовано на 90% территории ДФО. Реформа могла бы относиться лишь к самому югу округа.

Но прежде чем ее предлагать, хорошо было бы ответить на вопрос: допустим, приедут туда люди, а чем они займутся?

Проблема работы на Дальнем Востоке, повторимся, в логистике. Развернуть там производство можно, благо особых экономических зон и территорий опережающего развития у нас достаточно, а надо будет – настругаем еще. Но рынки сбыта этого производства находятся очень далеко, причем своего «Шелкового пути» для доставки грузов с Дальнего Востока у нас нет: БАМ и Транссиб работают в основном на китайцев. «Роснефть» решила производить ледоколы в Приморье – честь и хвала. Морским судам действительно все равно, где сходить со стапелей. А вот производство продуктов питания и товаров широкого потребления требует налаженной логистики, тогда как у нас вся логистика – отвезти в Китай лес, нефть, СПГ, да доставить обратно стеклянные бусы с Aliexpress.

Николай Михайлович прекрасно знает, что легальной работы на Дальнем Востоке довольно мало, а «черным» дровосекам или рыбакам пенсионный стаж не идет. Что приехавшие люди окажутся в ловушке – ради досрочной пенсии им придется работать за 20 тысяч в месяц на китайских или связанных с Китаем хозяев. Что производство на Дальнем Востоке обречено еще и из-за того, что рядом находится Китай с гораздо лучшей инфраструктурой и идеальной кредитной политикой (госбанки Поднебесной охотно прокредитуют под 0% своего земляка, делающего бизнес за рубежом).

Так что даже если бы предложение Харитонова приняли, это оказалось бы своеобразной ловушкой для наивных переселенцев, а реальными плодами реформы воспользовались бы переселенцы из Китая, сумевшие оформить российское гражданство – на их родине пенсионная система, в отличие от налоговой, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Откуда возьмутся люди

Кстати, о китайцах. Будем откровенны – Дальний Восток начнет активно заселяться и, возможно, процветать лишь при выполнении одного из двух условий:

демографическое давление в Западной России вынудит людей уезжать на Восток

демографическое давление в Северном Китае прорвет границу

Учитывая низкую рождаемость в русских регионах нашей страны, первое возможно при вытеснении титульного этноса южанами. Этот процесс начат, он будет продолжаться и углубляться, но учитывая относительную малочисленность конкурирующих народов, займет много десятилетий.

Так что второй вариант намного актуальнее. Политическое отступление России перед дальневосточными соседями-агрессорами очевидно: мы постоянно идем на мелкие уступки и японцам, и китайцам. И в случае ослабления московской власти (а она непопулярна в народе, так что вспышки протестов будут продолжаться) сепаратистские тенденции, подогретые иенами и юанями, вспыхнут ярким пламенем.

И вчерашние ставленники Зюганова и Харитонова расскажут всему миру, как они всю жизнь ненавидели Москву и готовились к освобождению из-под ее ига

Тупик? Почти. Выход из него есть, но вам он не понравится.

Мы не можем развить Дальний Восток, как и любой другой регион, банальным заваливанием его деньгами и льготами. Это всего лишь стимулирует казнокрадство местных царьков. На один только объем украденного при подготовке к саммиту АТЭС 2012 года можно было бы построить пару удобных для жизни городов, но кого туда селить?

Пенсионную реформу на данном этапе отменить невозможно – наша власть не умеет признавать ошибки. Но ограничить действие реформы на малонаселенных регионах – вполне реально. Само по себе предложение Харитонова неплохое, просто оно не увязано с другими мерами.

Любое развитие российских регионов должно начинаться с закрытия Москвы и области. Нет-нет, никаких советских «прописок», никаких административных запретов на перемещение – просто полный запрет нового строительства, разрешение лишь на замещение аварийного жилья, но в тех же самых объемах. Заодно, кстати, расследование обстоятельств выдачи разрешений на застройку – там очень много интересного творится. После первых двух-трех дней работы следователей население Лондона вырастет на несколько сот человек, особенно шумно станет в татарской диаспоре Туманного Альбиона.

Аналогичные меры – к Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Впоследствии, возможно, к Екатеринбургу, в отдаленной перспективе – к Новосибирску

Этим мы сможем хотя бы приостановить отток людей из провинции – купить или даже арендовать жилье в мегаполисах, где оно больше не строится, будет очень трудно, поэтому россиянам придется развивать своим присутствием другие города и веси.

Нам нужен перенос столицы далеко за Урал – столичные функции уже облагодетельствовали Москву, пора менять дислокацию. Президент России просыпается, когда на двух третях вверенной ему страны уже темнеет – во всех остальных крупных странах столица находится на востоке.

Нам нужно закрывать границы от гастарбайтеров и контрабанды, нужно поддерживать своего работягу и своего производителя. Резко сокращать объем торговли с Китаем, наложить 50-летний мораторий на вывоз леса, взять под российский контроль южные границы Казахстана или «попросить» его из Таможенного союза, ввести безусловный визовый режим со странами Средней Азии

Необходимо провести расследование фактического удвоения налогов для бизнеса за минувшее десятилетие и отменить большинство этих реформ. Несложный парадокс: ВВП России растет слишком медленно потому, что слишком быстро растет ее бюджет. Нет смысла зарабатывать деньги, создавать продукт, если львиную долю все равно заберет государство и потратит ее на оплату какой-нибудь очередной стратегии от ВШЭ или очередного трубопровода в провинцию Хэйлунцзян.

Должна быть объявлена программа не «импортозамещения», а самообеспечения страны. Одним из первых пунктов ее станет приостановка заключения новых экспортных газовых контрактов до газификации всех населенных пунктов страны с постоянным населением более 100 человек. Внезапно выяснится, что невероятные «технические трудности», из-за которых буксует газификация России, решаются приездом бригады из двух десятков специалистов на каждый объект.

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Вот выполнив все эти условия, власть покажет собственному народу, что она действительно работает над развитием страны. В том числе и Дальнего Востока. Тогда коммунистам-популистам там будет нечего ловить, а значит, толковые инициативные люди смогут вновь заселить эту русскую землю.