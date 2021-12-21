Обсуждение «омикрона» чревато блокировкой YouTube-канала
«Не соответствует позиции ВОЗ, содержит недостоверную медицинскую информацию». С такой пометкой видеохостинг YouTube заблокировал видеоверсию передачи «Посоветуйте, доктор!», где обсуждался южноафриканский штамм коронавируса. Об этом рассказала «РБК» автор программы Ольга Копылова.
В передаче принимали участие известные специалисты в области вирусологии: академик РАН Виталий Зверев, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и представитель Новосибирского государственного университета, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Сергей Нетесов. Эксперты обсуждали гипотезу о том, что штамм «омикрон» мог появиться в результате искусственного вмешательства.
По словам Копыловой, в ходе обсуждения учёные сошлись во мнении, что «омикрон» имеет природное происхождение, хотя высказывались различные мнения. «Ничего криминального» в удалённом видео «Омикрон создан в лаборатории?» не видит и академик РАН Виталий Зверев.
Автор YouTube-канала направила апелляцию в адрес Google. В тексте говорится, что в удалённом видео была всего лишь «со знаком вопроса сформулирована гипотеза одного из ученых, которую опровергают другие гости эфира».
Тем не менее YouTube все равно решил, что видео содержит ложную информацию и пригрозил блокировкой канала в случае повторного нарушения, сообщает «РБК».
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал предположение, об искусственном происхождении южноафриканского штамма.