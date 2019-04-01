Обстрелы на Донбассе перед выборами президента

На прошедшей неделе перед выборами президента Украины из-за обстрелов на Донбассе жертв избежать не удалось.

Как отмечают военные ДНР - одно хорошо, Петр Порошенко не решился на провокации на фронте и в Керченском проливе, чтобы сорвать выборы.

Правда, по их мнению, возможно, будет еще провокация, чтобы сорвать второй тур

Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 79 раз. Обстрел производился по районам двадцати двух населенных пунктов Республики с применением артиллерии калибром 152 мм, танкового вооружения, миномётов калибром 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

С 22 марта по 28 марта 2019 года на территории ДНР погибло четверо и ранен один военнослужащий. За неделю потери противника в ОТГ «Восток» ВФУ составили 14 погибших и 20 раненых. Также на территории ЛНР ранена одна мирная жительница.

Всего с 1 января по 28 марта 2019 года на территории Донецкой Народной Республики:

- ранены 30 человек, из которых 21 военнослужащий Республики, 1 гражданская женщина, 8 гражданских мужчин.

- погибли 37 человек, из которых 33 военнослужащих Республики, 2 гражданские женщины и 2 гражданских мужчины.

Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 45 раз.

При обстрелах противник применял запрещенную Минскими соглашениями 122 и 152 мм артиллерию, 82 и 120 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометов различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие

Всего по территории Республики было выпущено более 1000 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Золотое-5, Алмазаня, Глубокий, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники и Смелое.

За неделю потери противника в ОТГ «Север» ВФУ составили 10 погибших и 12 раненых.

Хроника боев:

22 марта, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. В районе н.п. Водяное уничтожено два карателя 2-го батальона 79-й ДШБ и один каратель 73-й морского центра специальных операций.

Потерь среди личного состава НМ ДНР подразделений нет.

В 14:10 беспилотник ВФУ, двигаясь в направлении Орехово-Голубовское, попал в зону поражения огневых средств ПВО НМ ЛНР и был сбит. При помощи данного БЛА украинские оккупанты производили корректировку огня по мирным населенным пунктам Республики. В сбитом БЛА обнаружена и изъята карта памяти, в ходе анализа видеоматериалов выявлена информация, подтверждающая ведение целенаправленного огня по н.п. Голубовское и Донецкий.

23 марта, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. В результате в районе н.п. Новомихайловка уничтожено два и ранено три карателя 24-й мех бригады ВФУ.

Погибло двое военнослужащих НМ ДНР.

24 марта, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. Данных о потерях противника нет.

Потерь среди личного состава НМ ДНР подразделений нет.

25 марта, ответным огнем подразделений НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. Данных о потерях противника нет.

Потерь среди личного состава НМ ДНР подразделений нет.

Украинский БЛА, сбитый военнослужащими НМ ДНР. К беспилотнику были закреплены две 82-мм мины, которые при падении получили деформацию и в связи с обеспечением безопасности мы не можем их представить. Однако, вы можете обратить внимание на крепежный механизм, который у беспилотника находится не просто для антуража.

Также в связи с неисправностью выстрела противотанковой управляемой ракеты, каратели не придумали ничего лучшего, как закопать ракету на территории собственных позиций и после наезда БМП, ракета сдетонировала и произошел подрыв машины с экипажем. В результате, трое карателей получили контузии и ожоги, БМП получила серьезные повреждения.

25 марта, командир взвода, командир отделения и рядовой солдат, употребили спиртные напитки. После этого возникла ссора, в ходе которой командир отделения получил ножевые ранения. От полученных ран каратель скончался на месте

26 марта, ответным огнем подразделений НМ ДНР снайперская огневая точка 30-й мех бригады противника были подавлены. Данных о потерях противника нет.

Погиб один военнослужащий НМ ДНР.

В 06:30 замечен БЛА ВФУ, который двигался по маршруту Троицкое-Калиново. Умелыми действиями личного состава с применением стрелкового оружия, попытка несанкционированного пролета беспилотника на территорию ЛНР была пресечена.

В районе н.п. Троицкое, в результате наезда БМП 30-й бригады ВФУ на собственную мину погибли двое и еще один каратель получил тяжелые ранения.

28 марта, в 11:00 был сбит очередной украинский БЛА «Мевик про» одного из подразделений 54-й бригады, запущенный с участка разведения № 2, и при помощи которого каратели пытались провести разведку местности в районе н.п. Золотое-5.