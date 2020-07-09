По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Обстоятельства исчезновения мэра Сеула выглядят тревожно

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 14:09
1 мин
Photo
Flickr

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим. Полиция ведет поиски чиновника с помощью беспилотников и служебных собак.

В полицию обратилась дочь Пак Вон Суна. По её словам, он покинул дом рано утром. При этом исчезнувший оставил записку, похожую на завещание. Точное её содержание не раскрывается.

В настоящее время телефон Пак Вон Суна отключен. Об инциденте, произошедшем 9 июля, сообщило агентство Younhap.

темы
исчезновение
поиски
Сеул
1 мин