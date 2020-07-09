Обстоятельства исчезновения мэра Сеула выглядят тревожно

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Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим. Полиция ведет поиски чиновника с помощью беспилотников и служебных собак.

В полицию обратилась дочь Пак Вон Суна. По её словам, он покинул дом рано утром. При этом исчезнувший оставил записку, похожую на завещание. Точное её содержание не раскрывается.

В настоящее время телефон Пак Вон Суна отключен. Об инциденте, произошедшем 9 июля, сообщило агентство Younhap.