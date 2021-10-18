Общественные места в Петербурге можно будет посещать только по QR-коду
С 1 ноября 2021 года Смольный вводит обязательное наличие QR-кодов для посещения общественных заведений. Требования распространяются на мероприятия, в которых одновременно задействованы более 40 человек.
Жители Санкт-Петербурга также смогут предъявить сертификат о перенесенной болезни или справку о медотводе. Первые две недели эти правила будут действовать для конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий.
С 15 ноября будет необходимо демонстрировать QR-код «в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака».
В петербургские заведения общепита можно будет попасть с 1 декабря по QR-коду или при предъявлении справки о наличии медотвода о вакцинации.
Работодателям предписано организовать для сотрудников дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.