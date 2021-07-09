«Обряд» Юлии Меньшовой над гробом отца во время похорон разгадали
«Таинственный ритуал» актрисы и ведущей Юлии Меньшовой над гробом отца 8 июля, похоже, разгадали. Напомним, она высыпала на него содержимое некоего пакета.
Россияне предположили, что это была земля с родины режиссера Баку. Возможно, она была привезена из других мест, но важных для Владимира Меньшова.
Другая более распространенная версия связана с православными похоронными традициями. Освещенная земля входит в состав церковного набора для похорон, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом со многими советскими и российскими знаменитостями. Режиссер умер 5 июля в результате осложнений от пневмонии, вызванной коронавирусом.
СМИ заметили, что гроб на похоронах был открыт. В связи с этим многие засомневались в диагнозе. Сообщалось, что тело было покрыто стеклом, но сфотографировать его журналисты не смогли.