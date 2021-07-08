Образовательные стандарты меняются. Что теперь будут изучать дети и при чем тут банкиры?
В России с 1 сентября 2022 года начнут действовать новые образовательные стандарты, разработанные не без участия Банка России. Детям придется осваивать финансовую грамотность, вопросы налогообложения и безопасность в интернете.
В начальной школе элементы финансовой грамотности введут в программы «Математики» и «Окружающего мира». Школьников будут учить безопасно переводить платежи через интернет, а также анализировать доходы и расходы семьи. Для учеников средней школы также модернизируют программы «Географии» и «Обществознания». Там детям будут рассказывать о качестве жизни, семейном благополучии, стоимости покупок и налогообложении.
«Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде», отмечается на сайте Центробанка.
При желании родителей, новые образовательные стандарты могут начать действовать и с этого года.