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Образование по-американски: школьник собрал дома действующий ядерный реактор

Артем Денисов
9 октября, 2020 04:25
2 мин
радиация
Фото: pixabay.com

12-летний школьник из американского города Мемфис самостоятельно собрал дома действующий ядерный реактор.

Данное достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Джексон Освальт решил построить собственный реактор после того, как узнал о достижении Тейлора Уилсона - прошлый рекордсмен смог собрать устройство в возрасте 14 лет. В результате мальчик смог побить рекорд своего кумира и получил звание самого молодого человека, который самостоятельно собрал ядерный реактор дома.

По словам школьника, работа заняла у него два года. Мама мальчика сообщила, что переживала за него и проверяла в интернете все процессы и риски, которые они могут повлечь, прежде чем его ребенок приступал к следующему этапу своей работы, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в России к 2030 году будет построен термоядерный реактор, функционирующий на тории – слаборадиоактивном металле периодической таблицы Менделеева. Наиболее подходящей площадкой для этого является Россия, так как наша страна имеет статус главного поставщика ядерного топлива в мире.

темы
США
образование
школьник
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