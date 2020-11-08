Обращение к Владимиру Путину стало единственным выходом для хакасских медиков

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Медикам из Хакасии не осталось иного выхода, кроме как записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По словам отчаявшихся врачей, в республике катастрофически не хватает лекарств и мест для госпитализации больных коронавирусом.

На опубликованной на YouTube видеозаписи медработник в защитном костюме заявляет, что большинство новых больных возят по стационарам для проформы, а затем отправляют лечиться домой, так как мест не хватает.

«Пачка парацетамола на данный момент в аптеке стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей. Это за 20 таблеток», — сетует медик.

При этом, кареты скорой помощи могут стоять в очереди долгими часами, так как кислород может кончиться всего за шесть часов.

Как передает Znak.com, Минздрав уже направил в регион группу специалистов для проведения аудита, а также оказания помощи местным врачам.