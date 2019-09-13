В Обнинске не могут найти говядину на 8 млн рублей

В Обнинске несколько компаний стали жертвой мошенничества: предприятия поставили одной фирме говядину на сумму свыше 8 млн рублей, но денег за продукцию так и не получили. Самостоятельные попытки разыскать пропавшее мясо, а также руководство фирмы, ни к чему не привели. Бизнесмены обратились в полицию, но результата пока нет: и мясо, и деньги пропали без следа. «Русская Планета» публикует историю поиска, которую нам поведал один из предпринимателей.

С чего всё начиналось

В конце 2018 года менеджер по продажам компании ООО «РС Генерация», которая занимается оптовыми поставками мясной продукции, искал новых клиентов при помощи сервиса для специалистов мясного рынка Meatinfo. Выбор пал на компанию ООО «СмолТехМаркет»: партнёр показался надёжным, 3 декабря 2018 был заключён договор на поставку небольшой пробной партии замороженной говядины и говяжьей печени.

Следующая поставка, уже на более крупную сумму, была назначена на 11 декабря. Согласно договору, компания ООО «СмолТехМаркет» должна была оплатить поставку в срок до 10 рабочих дней, но этого не произошло.

По следам пропавшей говядины

По словам Николая Ремизова, генерального директора «РС Генерация», менеджеры «СмолТехМаркет» сперва ссылались на проблемы с расчётным счётом, а вскоре и вовсе перестали выходить на связь. Тогда сотрудники компании решили сами разыскать пропавшую говядину.

11 января 2019 года они пришли на склад «СмолТехМаркет» в Обнинске, где их встретил офис-менеджер. Она рассказала, что с начала года не видела никого из руководства «СмолТехМаркет» или других сотрудников, а сам склад оказался пуст. Представителям «РС Генерация» удалось дозвониться до генерального директора компании, Юрия Голованова, но он не смог по факту прокомментировать ситуацию, а затем тоже перестал отвечать на звонки

Согласно базе данных СПАРК, компания ООО «СмолТехмаркет» зарегистрирована в Смоленске.

«Компания ООО «Смолтехмаркет» в 2017 году запустила производство линейки полуфабрикатов из мяса птицы и рыбы под торговой маркой «АПК ДОБРОЯР». Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент вкуснейших полуфабрикатов из всех видов мяса и птицы. Натуральный состав, без растительных белков и вредных добавок. Вкусно, полезно, недорого» - гласит описание фирмы на сайте-агрегаторе поставщики.ру.

Учредителем и главным директором числится Голованов Юрий Иванович. Сфера деятельности – оптовая торговля, причём не только мясом, но и другими продовольственными товарами, а также лесоматериалами, машинами, оборудованием и так далее. Также указано, что в отношении компании на данный момент открыты 7 судебных дел, причём по 6 из них компания выступает в качестве ответчика, по одному эпизоду - в качестве истца. При попытке зайти на официальный сайт компании появляется сообщение, что истёк срок регистрации домена. При этом сайт «Доброяр» работает.

Как рассказал Николай Ремизов, аналогичным образом были совершены мошеннические действия в отношении еще ряда организаций (ООО «Мясная классика», ООО «Мегамит», ООО «ПродРезерв»). А на форуме Meatinfo можно встретить такое предостережение от одного из пользователей

В конце 2018 года компания «СмолТехМаркет» ИНН 6731076670 они же «Доброяр» обмануло порядка 10 компаний. Набрали продукцию в конце декабря 2018 года. На сегодняшний день никому из 10 компаний не оплатили за отгруженный товар, на связь не выходят, по месту нахождения никого нет. Будьте бдительны !!!!!

А мясо-то где?

Увы: говядина, возможно, давным-давно продана. К сожалению, подобная схема мошенничества весьма распространена в России: обычно нечистые на руку предприниматели активизируются перед Новым годом, в период ажиотажа продаж. Больше половины мошенничеств в мясном мире приходится на декабрь и январь. Проходимцы ищут компании, которые поставляют мясо без предоплаты, набирают продукцию на кругленькую сумму и исчезают с радаров.

Теперь вся надежда на правоохранительные органы города Обнинска. Правда, по словам Ремизова, дело ведёт вот уже третий следователь: предыдущие по неизвестным причинам исчезали, точно так же, как менеджеры компании «Смолтехмаркет»… то на больничном, то в отпуске…

Будем следить за продолжением этой истории. А предпринимателей призываем быть внимательными при выборе партнёров: не дайте проходимцам кормить Россию ворованной говядиной!