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Обнажившуюся у здания МГУ девушку жестоко избили
20 октября, 2021 18:38
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themoscowdailynews
Неизвестный избил одну из тех моделей, которые обнажились перед главным зданием МГУ ради привлечения подписчиков, передаёт РЕН-ТВ.
Мужчина схватил девушку за волосы и избил её по лицу до крови.
Две вебкам-модели устроили эротическую фотосессию 12 октября 2021 года. Они разделись по пояс, обнажив грудь. На следующий день после публикации таких фотографий пользователи начали жаловаться в правоохранительные органы, которые начали проверку в отношении девушек.
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