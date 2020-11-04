Обнаружены скрытые возможности Telegram на смартфонах с Android

Фото: pixabay.com

Мессенджер Telegram позволяет одним касанием регулировать список контактов, чистить кэш и отмечать все сообщения прочитанными.

Все это доступно пользователям смартфонов, работающих на операционной системе Android.

Чтобы открыть «секретное» меню, нужно пролистать до конца меню «Настройки», и зажать поле номера текущей версии. После этого появится скрытое меню. С его помощью можно запретить доступ к камере, импортировать контакты, очистить кэш, отметить все сообщения прочитанными в один клик, а также ряд других действий, сообщает «Прайм».

Ранее в Telegram появилась возможность оставлять комментарии в некоторых каналах. В комментариях читатели смогут добавлять голосовые сообщения и стикеры, а администраторы — ограничивать эти возможности в случае необходимости.