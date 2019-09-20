Обнародованный патриотический манифест содержит призыв к прекращению внутренних конфликтов в РФ
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Обнародованный патриотический манифест содержит призыв к прекращению внутренних конфликтов в РФ

Патриотизм сегодня должен стать основной идеей государства

«Фонд защиты национальных ценностей» обнародовал манифест «Основы российского патриотизма». Манифест опубликован на сайте орп.рус. ФЗНЦ предложил россиянам обсудить свод положений о патриотизме.

В документе содержатся основные положения, которые предлагается рассмотреть публично. Исходя из манифеста, у структуры построения патриотизма в России есть свои характерные особенности. Так, на сайте указано, что народ должен быть един, чтобы отстаивать интересы страны. Также необходимо прекратить все внутренние конфликты.

В тексте особо отмечается, что патриотизм сегодня должен стать основной идеей государства. И эта идея должна объединить всех россиян, которые хотят гордиться своей страной, вне зависимости от внутренних различий.

Более того, в манифесте сказано, что народ – это высшая ценность и богатство России. Он во все времена отличался стойкостью и силой и в любом случае объединяется вокруг высшей цели.

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Места: Россия
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