Обнародованы новые данные по коронавирусу в России

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За последние сутки на территории России удалось выявить 6615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти в четверти выявленных случаев болезнь не имела клинических симптомов.

Всего в России коронавирусом с начала пандемии заразилось 727 162 человека. Более двух недель наблюдается прирост ниже семи тысяч заболевших в день.

За сутки умерли 130 заболевших COVID-19 и двусторонней пневмонией. За весь период скончались 11 335 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Лидером по количеству заболевших остается Москва, где ежесуточно наблюдается прирост в районе 600-700 человек.