Общество
Обманутые дольщики Петербурга возвели дом из отписок чиновников
17 июля, 2020 20:10
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Фото: «Подъём»
Жители Санкт-Петербурга, купившие квартиры в недостроенных ЖК «На Заречной» и «Три апельсина», построили бумажный дом из документов, полученных от местных властей за несколько лет проволочек со строительством.
ЖК начали возводить в 2012 и 2016 одах, однако удивительным образом с каждым годом готовность строительных объектов лишь снижалась. В данный момент строительство и вовсе приостановлено, отмечает издание «Подъём».
Дольщики собрали документацию и склелили из неё бумажный дом. После этого конструкция была сфотографирована и отправлена губернатору Александру Беглову. Последний на ситуацию пока никак не отреагировал.
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