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Обманутые дольщики Петербурга возвели дом из отписок чиновников

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 20:10
1 мин
Фото
Фото: «Подъём»

Жители Санкт-Петербурга, купившие квартиры в недостроенных ЖК «На Заречной» и «Три апельсина», построили бумажный дом из документов, полученных от местных властей за несколько лет проволочек со строительством.

ЖК начали возводить в 2012 и 2016 одах, однако удивительным образом с каждым годом готовность строительных объектов лишь снижалась. В данный момент строительство и вовсе приостановлено, отмечает издание «Подъём».

Дольщики собрали документацию и склелили из неё бумажный дом. После этого конструкция была сфотографирована и отправлена губернатору Александру Беглову. Последний на ситуацию пока никак не отреагировал.

темы
Санкт-Петербург
Александр Беглов
дольщики
1 мин