Обманутые дольщики Петербурга возвели дом из отписок чиновников

Общество

Фото: «Подъём»

Жители Санкт-Петербурга, купившие квартиры в недостроенных ЖК «На Заречной» и «Три апельсина», построили бумажный дом из документов, полученных от местных властей за несколько лет проволочек со строительством.

ЖК начали возводить в 2012 и 2016 одах, однако удивительным образом с каждым годом готовность строительных объектов лишь снижалась. В данный момент строительство и вовсе приостановлено, отмечает издание «Подъём».

Дольщики собрали документацию и склелили из неё бумажный дом. После этого конструкция была сфотографирована и отправлена губернатору Александру Беглову. Последний на ситуацию пока никак не отреагировал.