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ОАЭ запустили космический аппарат к Марсу

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 08:34
1 мин
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фото: Pixabay

Объединенные Арабские Эмираты первыми среди стран арабского мира запустили космический аппарат к Марсу. Зонд должен выйти на орбиту вокруг Марса в феврале 2021 года.

Аппарат под названием Al Amal (в переводе с арабского «Надежда») был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя, которая стартовала с космодрома Танэгасима в Японии.

«Надежда» имеет сравнительно небольшую массу – 1,5 тонны. Зонд оснащен двумя солнечными батареями, параболическими антеннами и шестью основными двигателями.

На Марс аппарат садиться не будет, его главная задача заключается в исследовании атмосферы планеты. С помощью зонда ученые рассчитывают понять, природу изменения газовой оболочки Красной планеты, пишет «Naked Science».

В космосе скоро появится спутник, который лазером удалит весь мусор.

Он собьёт весь утиль с орбиты и отправит его в атмосферу. Спутник будет разработан в скором времени Японским государственным агентством аэрокосмических исследований.

темы
космос
ОАЭ
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