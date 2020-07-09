О вреде и пользе ягод рассказали в подмосковном Минздраве

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В магазинах Московской области уже появилось множество ягод.

Как сообщила главный внештатный педиатр регионального Минздрава Нисо Одинаева, особенно аккуратно их надо выбирать для детей младше трех лет, иначе могут быть сильные аллергические реакции. До года детям ягоды лучше не давать.

Ягоды могут вызвать кожный зуд, жжение во рту, першение в горле, чихание и зуд в носу, а также рвоту, диарею, высыпания на коже, приступы бронхиальной астмы и отеки.

По словам эксперта, самые сильные реакции вызывают клубника или садовая земляника. Легче усваиваются организмов малина, смородина, крыжовник и черника. Справиться с аллергией позволит термическая обработка ягод, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно об особенностях употребления ягод.

Как сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, употреблять ягоды следует как отдельное блюдо, так как с ними в организм поступают все содержащиеся в них полезные вещества.

Принимать ягоды нужно через пару часов после основного приема еды. Для этого хватит 250-300 грамм ягод, что позволит получить всю пользу компонентов, сообщает «Рен ТВ».