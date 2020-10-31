О вкусах не спорят — россияне по-прежнему любят летать и ездить в Москву и Питер

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Стало известно куда предпочитают чаще всего летать и ездить на поезде россияне. Исследование за октябрь провели аналитики сервиса OneTwoTrip.

Выяснилось, что наиболее часто граждане РФ летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, популярны оказались Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.

На железнодорожных направлениях ситуация сходная, однако в тройке лидеров Краснодар потеснил Сочи. Также среди россиян оказались востребованы Нижний Новгород и Екатеринбург.

Как сообщают «Известия», в России, в целом, отмечается падение цен как на авиа-, так и на ж/д билеты. К примеру, средняя цена билета в Москву упала на 40% и 8% соответственно.