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О рекордно низком давлении в Москве сообщили синоптики

Артем Денисов
15 июля, 2020 06:05
1 мин
погода
Фото: pixabay.com/

15 июля в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление.

Как заявил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, с 3 часов до 9 утра оно достигнет 735 мм ртутного столба. Ниже этот показатель был только 15 июля 1980 года (731,8 мм), сообщает РБК.

Как сообщалось, сильный ветер повалил в Москве более 20 деревьев.

Из-за этого повреждены около 10 машин. Также упавшие деревья обрывали провода. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Департамент ЖКХ Москвы и «Мосводосток» подготовили специальные бригады для ликвидации возможных последствий прошедшего ливня.

Согласно прогнозу синоптиков, погода улучшится только к субботе - воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, осадки прекратятся, пишет «Коммерсант».

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