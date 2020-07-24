О новых этапах снятия ограничений стало известно в Подмосковье

Общество

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Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, которым снимаются очередные ограничения, введенные ранее на фоне пандемии коронавируса.

С 24 июля возобновится в обычном объеме предоставление услуг в зданиях госорганов и закончится действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

С 31 июля в торговых центрах, вмещающих не более трех тысяч человек, заработают кинотеатры.

Также можно будет проводить физкультурные и спортивные мероприятия без ограничения максимальной вместимости места проведения, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, к открытию оказались готовы около 750 предприятий общепита. «С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования», — сказал он.

По словам Разина, в регионе насчитывается около 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Сегодня возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также готовы принять гостей 585 летних кафе.