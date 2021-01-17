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Общество
О неочевидном уроне от коронавируса рассказала невролог
17 января, 2021 12:45
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Люди, пережившие COVID-19 могут испытать целый ряд проблем в неврологической сфере, рассказала врач высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова.
По ее словам, данный тип осложнений еще подлежит тщательному изучению. Однако уже известно, что проблемы могут носить отсроченный характер и появиться не сразу. К примеру, вероятность инсульта во время болезни повышается на шесть процентов и сохраняется в течение нескольких недель.
Как передает REGNUM, вирус может стать толчком к обострению болезни Альцгеймера и Паркинсона, заболеваниям спинного мозга. Могут начаться проблемы с периферической нервной системой.
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