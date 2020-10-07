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О магнитных бурях в конце октября предупредили россиян

Артем Денисов
7 октября, 2020 00:01
1 мин
солнце
Фото: flickr.com

В конце октября на Земле начнется магнитная буря.

Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, с 21 по 24 октября возмущения электромагнитного поля планеты будут слабыми. Однако с 25 октября начнется магнитная буря средней силы. Она продлится три дня. После, ее состояние нормализуется.

Сильнейшая магнитная буря в текущем году обрушилась на Землю 28 сентября. Уровень геомагнитной активности вырос в два раза, пишут «Известия».

Самая крупная магнитная буря произошла в 1859 году. Она вывела из строя телеграфы в Европе и США.

темы
земля
солнце
магнитная буря
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