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О магнитных бурях в конце октября предупредили россиян
7 октября, 2020 00:01
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Фото: flickr.com
В конце октября на Земле начнется магнитная буря.
Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, с 21 по 24 октября возмущения электромагнитного поля планеты будут слабыми. Однако с 25 октября начнется магнитная буря средней силы. Она продлится три дня. После, ее состояние нормализуется.
Сильнейшая магнитная буря в текущем году обрушилась на Землю 28 сентября. Уровень геомагнитной активности вырос в два раза, пишут «Известия».
Самая крупная магнитная буря произошла в 1859 году. Она вывела из строя телеграфы в Европе и США.
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