О магнитных бурях в конце октября предупредили россиян

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В конце октября на Земле начнется магнитная буря.

Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, с 21 по 24 октября возмущения электромагнитного поля планеты будут слабыми. Однако с 25 октября начнется магнитная буря средней силы. Она продлится три дня. После, ее состояние нормализуется.

Сильнейшая магнитная буря в текущем году обрушилась на Землю 28 сентября. Уровень геомагнитной активности вырос в два раза, пишут «Известия».

Самая крупная магнитная буря произошла в 1859 году. Она вывела из строя телеграфы в Европе и США.