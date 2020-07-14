О действиях при встрече или нападении медведя рассказали спасатели

Общество

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Стало известно о рекомендациях по поведению при встрече с медведем.

Как сообщило Управление МЧС по Красноярскому краю, этот хищник редко проявляет агрессию к человеку и нападает в том случае, когда медведица защищает своих медвежат, либо хищника потревожили в берлоге или застали с добычей.

Чтобы избежать встречи с медведем в лесу, спасатели рекомендуют давать знать о своем перемещении: можно громко петь или греметь каким-либо металлическим предметом. При этом не рекомендуется устраивать свалки пищевых отходов на привалах, чтобы не привлечь косолапого запахом. Если встреча с медведем состоялась, необходимо остановиться: если он не замечает вас, необходимо постараться уйти незамеченным. При этом убежать от медведя не получится.

Также спасатели рекомендуют при нападении хищника в последний момент упасть на землю на живот, защищая руками голову в замке на затылке, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, несколько дней назад в Енисейском районе Краснодарского края женщина погибла от крепких лап хозяина тайги, большого озверевшего медведя. Женщина была растерзана животным неподалеку от поселка «Байкал», из которого никто не успел прийти даме не помощь.

Встрече с животным предшествовала реализация дамой своего желания отдохнуть с семьей на природе. Она взяла с собой несовершеннолетнего ребёнка и отправилась в направлении от населённого пункта. На праздник семьи и отдыха и пришел недовольный гостями мишка.

Муж попробовал успеть довезти свою супругу до места оказания медицинской помощи, однако в этом он не преуспел. Женщина скончалась, сообщает агентство «РИА Новости».