Нюрнбергский процесс для коммунизма

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд в составе председателя Айноры Корнелии Мацявичене, членов Виргинии Пакальните-Тамошюнайте, Артураса Шумскаса огласили приговор по так называемому делу «13 января».

СМИ Литвы это событие согласованно назвали «историческим мгновением», а президент Грибаускайте по горячим следам высказала явно заранее тщательно сформулированную оценку:

«Наконец дождались справедливости, дождались очной ставки с правдой…, в конце концов, поименно названы все, кто способствовал обиде, которую мы претерпели много лет тому назад. Это значит, что мы должны верить правде, исторической правде, своей правоте и справедливости.»

Дам свою оценку таким определениям происшедшего, отличную от официальной. Считаю, что мое знание предмета, теоретическая подготовка и жизненный опыт дают мне такое право.

На самом деле в Литве произошло не «очная ставка с правдой», а прямо противоположенное: по сфабрикованным обвинениям и для данного конкретного случая написанным статьям УК Литвы заочно осуждены заведомо невинные граждане иностранного государства, не только не совершавшие, а чаще всего не имевшие даже физической возможности совершить приписанные им страшные «преступления».

Как уже много лет делается в так называемом «цивилизованном мире», куда элита Литвы причисляет и себя, президент Литвы, не моргая глядя в объектив телекамеры, уверенно врет литовскому народу и всему миру, сознательно переворачивает все с ног на голову. Делается это сознательно, с полной уверенностью в безнаказанности, более того – с убежденностью, что такие действия Литва получат полную поддержку того самого «цивилизованного мира». Не исключаю, что все заранее было согласовано в соответствующих структурах ЕС и НАТО.

Живем в эпоху лжи, в повестке дня - принуждение к правде

Я и другие коллеги по моей военной специальности постоянно высказываем одну для нас очевидную мысль, которая в России, к сожалению, очень медленно пробивает себе дорогу. Хотелось бы, чтобы она не выпала из этого интервью.

Мы живем в эпоху тотальной лжи. Она началась в США при президенте Буше-старшем. Он, как известно, долгое время возглавлял ЦРУ, которое всегда специализировалось и преуспело в вопросах дезинформации противника и проведения диверсий за рубежом. Одерживая победу за победой в так называемых «цветных революциях», умудряясь приемами и методами «психологических войн» добиваться серьезных стратегических целей, которые раньше могли быть достигнуты исключительно военными средствами, законодатели мод эпохи лжи сами уверовали в то, что современные технологии дают неограниченные возможности тотального манипулирования общественным сознанием. Вслед за США к глобальной лжи подключились страны-вассалы.

Пока самым ярким достижением этой эпохи лжи стала победа в холодной войне над возглавляемым Советским Союзом лагерем социализма

Литве в этой глобальной битве была отведена роль авангарда, и она успешно эту роль сыграла. С тех пор набравшиеся опыта литовские специалисты «психологических войн» непременно привлекаются ко все новым операциям. Дослужились до того, что планировщику событий 13 января в Вильнюсе Аудрюсу Буткявичюсу доверили общее руководство антигосударственными силами, обеспечившими успех государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Есть только один ответ на вопрос, как в эпоху тотальной лжи действовать тем, кто не терпит лжи: верить в подтвержденную веками аксиому, что победа всегда в конечном счете оказывается на стороне правды.

Но не просто верить и ждать, а научиться активно принуждать лжецов к правде.

Заседание суда транслировалось в прямом эфире по телевидению и радио на весь мир

До обеда была зачитана постановляющая часть, после обеда - та часть приговора, где разъяснялось, чем руководствовался суд, принимая решение. Было также зачитано в чем конкретно обвиняется каждый из 67 осужденных.

Все осужденные признаны виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по пяти статьям уголовного кодекса Литвы. Зная, как развивалось следствие и ход самого суда, мало кто сомневался, что оправдательный приговор исключен. И действительно, виновными признаны все обвиняемые и по всем статьям!

Текст приговора несомненно будут изучать российские юристы. Я же могу поделиться, какие мысли приходят ко мне, литовцу, прожившему в Советском Союзе с рождения и до его демонтажа, причем основную часть жизни служившему в рядах Советской Армии.

Нюрнбергский процесс для коммунизма

В начале судебного процесса судьи очень долго, тяготясь, меняясь зачитывали подготовленную явно не юристами политическую часть приговора. Думаю, все заметили, как легко было судьям зачитывать юридические части приговора и как тяжело было многократно повторять штампы о «советской оккупации», «агрессии», «героической борьбе за свободу». Вновь и вновь, по несколько раз повторялись чисто пропагандистские термины, рисовались жуткие картины, как вооруженные до зубов «советы» «стреляли», «убивали», «давили гусеницами», «калечили», «наносили увечья» мирным защитникам свободы.

Эта часть изобиловала подтасовками, попытками переписать историю, откровенной ложью. Содержатся утверждения, которые прямо противоречат другим утверждениям. К примеру, в одних местах несколько раз повторяется тезис, что Литва никогда не была в составе Советского Союза, в других, наоборот, утверждается, что Москва грубой военной силой пыталась возвратить освободившуюся Литву обратно в Советский Союз.

Буквально на второй день высшие руководители республики подтвердили, что процесс является политическим.

Людей осудили не за преступления, тем более, что они их не совершали, а за убеждения, исполнение воинского долга, присяги и приказов

Более того, судили даже не людей, судили СССР, а раз нет СССР, то судили Россию. Русофоб №1 Ландсбергис буквально сказал:

«Не так важно, может и вообще не важно, что назначенный срок отбудут только двое попавшихся, что большинство судили заочно. Важно, что суд состоялся и есть приговор»

Теперь можно им козырять и «законно» называть Россию «оккупантом», «агрессором», выставлять счета на компенсацию ущерба от «оккупации» и так далее. Создан прецедент и теперь можно дальше «давить» на Россию.



Фото: В.Лансбергис, прокуроры Бетингис и Паулаускас комментируют приговор

Но и такого признания показалось мало. Один из идеологов антикоммунизма Каролис Иовайшас был предельно откровенным. Он заявил: «Процесс 13 января – это Нюрнбергский процесс для коммунизма».

Такова задача максимум и ее действительно ставят перед собой недобитые фашисты



Фото: Каролис Иовайшас

Мне, как литовцу, до боли обидно, что мои земляки так далеко ушли по ложному, пагубному для себя и выгодному только чужим государствам пути вражды к естественным и очень выгодным по всем статьям соседям – России, Белоруссии, большинству других бывших союзных республик. Очень жалко, что моя родина под лозунгом независимости на сегодня стала бесправным винтиком в процессе установления нового мирового порядка, причем на стороне отживающих свой век сил.

Если бы я не был синологом по профессии и не проработал в Китае 27 лет, я, наверное, как и большинство российских и мировых политологов, пропустил мимо ушей малозаметный аспект заявления Иовайшаса, пытающегося приравнять фашизм и коммунизм: что для Китая означают попытки приравнять коммунистическое движение с фашизмом?

Не сомневаюсь, что Китай сделает однозначный вывод: антикоммунисты закладывают правовой фундамент будущего наступления на «коммунистический Китай». Спасибо, Каролис, что предупредил!

Профессионализм направлен не туда

К чести суда, в юридической части приговора судьи постарались избежать пропагандистских терминов. Советский Союз, Литовская Советская Социалистическая республика, как правило, называлось по-литовски грамотно, без пропагандистских языковых извращений.

Но на этом похвала в адрес суда и заканчивается. Потому что он подчинился давлению и безропотно-трусливо выполнил политический заказ. Судьи ловко жонглировали литовским и международным законодательством, международной судебной практикой, чтобы найти обоснование противозаконным действиям.

Они действовали по принципу, «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло»

Если вникнуть в приведенные разъяснения, чем руководствовался суд при вынесении приговора, видно, что прежде всего судьями двигало стремление продемонстрировать свое профессиональное мастерство, использовать юрисдикцию для обоснования политического заказа. Поиск истинных преступников, принцип справедливости наказания само собой ушел на задний план. Первичными являлись не доказательства, из которых вытекает решение суда. Первичным был политический заказ: подогнать доказательства под готовые политические решения.

Настоящие, принципиальные профессионалы так не поступают.

До следствия и до суда были назначены не только виновные, но и жертвы

Еще 13 января 1991 года были названы 13 фамилий погибших защитников телебашни. В этот же день, не дожидаясь проведения судмедэкспертиз, не говоря о суде, по правилам «психологических войн» были назначены виновные – советские военнослужащие. И только 27 марта 2019 года суд признал, что персонифицировать вину по самым тяжким преступлениям – убийствам и тяжким телесным повреждениям – не удалось. Говоря простым языком, конкретные убийцы не найдены.

В уголовном деле есть данные практически обо всех военнослужащих, выполнявших приказ по взятию под охрану телебашни, комитета по телевидению и радиовещанию, других объектов. Есть материалы их допросов по горячим следам и в ходе дальнейшего следствия. Но ни один военнослужащий, ни один вид техники и вооружения, которыми в то время управлял или владел конкретный военнослужащий, не может быть привязан ни к одной из жертв ни по месту их нахождения, ни по официальным причинам смерти жертв, ни по каким-то другим критериям.

После такого вывода суда становится ясно, что 13 января 1991 года не только советские военнослужащие были назначены виновными. Те же планировщики событий планировали жертвы, искали подходящие несчастные случаи с гибелью людей и назначили их «жертвами героического сопротивления агрессору».

Полный беспредел, а не правосудие!

Суд отмел не вписывающиеся в политические решения свидетельства

Суд отклонил все свидетельства, что во время событий действовала и засекреченная третья сила, были замечены стрелки с крыш, балконов и окон близлежащих домов, из кустов вдоль дорог. Ранения не совместимые с жизнью некоторым жертвам были нанесены из оружия, которого не было у военных, но было у сформированных к этому времени подразделений охраны края и пограничников.



Фото: Январь 1991 года. Планировщик жертв А. Буткявичюс в центре. «Мирные защитники»

Суд отмахнулся и от рассмотрения действий организаторов противозаконного «живого щита», которые подбадривали собравшихся людей заявлениями, что у военнослужащих нет боевых патронов и они не будут стрелять в гражданских, натравливали последних на военных. Известно, что в результате забрасывания военнослужащих и военной техники различными предметами, несколько военных получили телесные повреждения, и только приказ не применять оружия против населения свел на нет эти провоцирующие действия и позволил избежать массовых жертв.

Суд не принял во внимание ни одно обоснованное возражение защиты, а также возражения осужденных, изложенных в зачитанных адвокатами в заключительном слове тогда еще подсудимых:

- силовые структуры выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР,

- военнослужащие действовали по своему штатному предназначению в составе подразделений и экипажей боевых машин, а не в составе «организованной преступной группы»,

- действия военнослужащих ни по каким критериям не могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности, в большинстве случаев они вообще не подпадают и под менее суровые статьи уголовного кодекса.

Почти каждое возражение защиты нашло то или иное отражение в приговоре, но, как правило, только для того, чтобы эти возражения отклонить путем жонглирования словами и терминами, невразумительным забалтыванием вопроса.

Закону придана обратная сила

Инкриминируемые «преступления», были совершены осужденными в начале января 1991 года, а судили их по статьям Уголовного кодекса Литвы, сформулированным и узаконенным в 2010-2011 годах. Но ведь закон не может иметь обратной силы!

Это настолько явное игнорирование общепризнанных норм международного права, что в приговоре это обстоятельство пришлось оговорить, ссылаясь на некоторые международные правовые акты. Оговорили, заявили, что иногда можно судить и по специально написанным законам, и выполнили политический заказ: приговорили людей по этим незаконным законам!

На оглашении приговора в Вильнюсском суде дело не закончится. Неизбежны аппеляции

Убежден, что материалы приговора будут глубоко изучены в Следственном Комитете России, где ведется уголовное дело в отношении прокуроров и судей по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан Российской Федерации – бывших военнослужащих СССР, выполнявших свой служебный долг по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в январе 1991 года в Вильнюсе.

В заключение хочу заметить следующее.

Литовские судьи в приговоре поучают советских военнослужащих, которые «должны были задуматься, что они совершают военные преступления, за которые могут быть привлечены к ответственности». Странное утверждение. Даже организаторы судилища лишь через двадцать лет, когда истекал срок давности, не позволяющий привлечь обвиняемых к уголовной ответственности по другим статьям, вдруг догадались, что действия военнослужащих в январе 1991 года – это военные преступления. Как могли об этом «задуматься» рядовые военнослужащие, которые действовали по уставу и выполняли приказ?!

В другом месте приговора подчеркивается, что во всех странах мира к ответственности не могут быть привлечены военные, которые отказываются выполнять заведомо преступные приказы. Правильное утверждение!

Интересно, а оно касается прокуроров и судей Литвы? Могут ли они отказываться выполнять заведомо преступные политические заказы?

Автор: Эдмундас Касперавичус