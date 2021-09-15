«Нужно пойти по пути ОПГ»: Иван Охлобыстин призвал по-особенному защищать школьников друг от друга
Российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр Иван Охлобыстин призвал создать «некую инстанцию», которая позволила бы контролировать российских школьников. По его мнению, она должна работать по тому же принципу, что и организованные преступные группировки.
Охлобыстин считает, что детям в школе не хватает защиты, а получить ее от учителей или родителей в случае возникновения конфликтных ситуаций далеко не всегда удаётся, поэтому необходимо создать специализированные организации, которые и занялись бы вплотную этим вопросом.
«Наверное, нужно пойти по пути ОПГ, исключая преступления», — заявил Охлобыстин.
Видеозапись выступления артиста опубликована в Telegram-канале URA.RU.
Ранее стало известно, что Русская Православная Церковь запретила Охлобыстину баллотироваться в депутаты.