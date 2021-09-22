Нутрия из Тверской области переехала в Москву на ПМЖ
Крупный грызун, найденный в деревне в Тверской области, спасен волонтерами от съедения местным жителем. Нутрия находится в реабилитационном центре в Москве, возвращать в дикую природу её не будут.
Как следует из поста «Инициативной группы по защите животных» Вконтакте, нутрия поселилась в деревне около двух недель назад и прекрасно ладила с людьми. Вначале зверька приняли за бобра, однако после того, как зверя осмотрели специалисты из московского центра реабилитации диких животных «ВелесКлан», стало понятно, что это нутрия.
«Нутрия поймана! Ценой крови Николая Морозова, одного тазика и сачка для ловли собак нам все-таки удалось поймать хитрюгу. <…> Нутрия уехала в Москву и будет припеваючи жить в реабилитационном центре», – говорится на стене группы.