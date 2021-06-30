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Нурсултан Назарбаев раскрыл влияние российской медицины на его самочувствие
30 июня, 2021 20:22
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Kremlin Pool/Global Look Press
Нурсултан Назарбаев, в ходе своей встречи с Владимиром Путиным, рассказал о том, как ему помогли российские врачи.
Первый президент Казахстана заразился коронавирусом в июне прошлого года. По его словам, при нем непрерывно находилась группа медиков из РФ, чьи усилия сыграли решающую роль в его выздоровлении.
Как сообщает РИА «Новости», год спустя после своего излечения, Назарбаев привился «Спутником V».
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