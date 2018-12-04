«Не нужно тут из себя лидеров строить»

Школьник из Санкт-Петербурга организовал профсоюз, в отместку учителя пригрозили ему отчислением и прокуратурой. Почему в школах не поощряется стремление к лидерству и как должна меняться нынешняя система образования?

Леонид Шайдуров – ученик 10 класса одной из гимназий Санкт-Петербурга. Как-то он занялся изучением профсоюзного менеджмента, вдохновившись лекцией зампредседателя межрегионального профсоюза «НовоПроф» и одним из лидеров Центра взаимопомощи рабочих Петра Принева о независимых профсоюзах, и ему так понравилась идея создания профсоюза учеников, что он решил создать нечто подобное прямо в своём учебном заведении. Как рассказал Шайдуров TJ, профсоюзом основанную им организацию он не считает, хотя цели и задачи у них очень похожи. Школьники заинтересовались идеей Шайдурова, и уже через месяц в «профсоюзе» насчитывалось 170 учеников.

В планах организации с нехитрым названием «Ученик» значилась борьба школьников за свои права. Например, не ставить более двух уроков подряд по одному предмету, назначать в день не больше трёх контрольных или проверочных работ. Как рассказал Шайдуров, эти правила регулярно нарушались. А ещё неформальная школьная организация намеревалась донести до учителей требование перестать придираться к ученикам из-за цвета волос или украшений. Были и далеко идущие планы: выйти на федеральный уровень и добиваться отмены ЕГЭ.

Первое учредительное собрание прошло на школьном стадионе. На неформальную встречу пришло около 30 учеников, они намеревались обсудить дальнейшие планы и сформировать цели и задачи профсоюза. Тут-то их и накрыли: директор увидела ребят через окно и решила, что это митинг. Школа расценила собрание как незаконную акцию протеста, а Шайдурова вызвали на ковёр.

«Директор сняла меня с пятого и шестого уроков, то есть прервала мой учебный процесс», - поведал лидер профсоюза TJ. «Она сказала: «Шайдуров, ты заигрался, не нужно тут из себя лидеров строить». Диалог, начавшийся как вполне себе конструктивный, быстро перерос в давление, а Шайдурова начали оскорблять и унижать. В итоге директор заявила, что обратится в прокуратуру, сдаст Шайдурова в психбольницу, и он никем, кроме дворника, по жизни работать не сможет.

Мать Шайдурова (которая, к слову, преподаёт в этой же школе) тоже была вызвана в школу для воспитательной беседы. Сперва ей сообщили, что мальчик «идёт не тем курсом», а затем и вовсе попросили забрать документы. Кроме того, на ковёр вызывали и других учеников – всех, кто, по мнению руководства школы, мог быть причастен к созданию нелегальной школьной организации.

Мальчик оказался не робкого десятка. Через социальные сети он вышел на Андрея Демидова, активиста межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» и попросил его привлечь максимальное внимание прессы к своей проблеме. Уже на следующий день об угрозах школьнику прокуратурой за создание профсоюза написали почти все российские СМИ.

Директор школы от комментариев для прессы воздержалась, а пресс-служба отдела образования Выборгского района успокоила, что подростка никто не обижал, давление на него не оказывалось, и отчислять его не планируют. Как сообщили ТАСС в комитете по образованию Санкт-Петербурга, создание школьником общественной организации в принципе не может быть причиной для отчисления.

Современная российская школа часто становится объектом нападок со стороны прогрессивно настроенной части общества. Да что там говорить, не только прогрессивной: унижения учеников, подавление инициативы – с этим сталкивается каждое поколение школяров.

«Школа – это тюрьма. Так было во все времена», - рассказала «Русской Планете» Ирина Корчагина, директор психологического центра «Счастливая семья». Человек приходит из дома, из тепличных, комфортных условий, а ему говорят: сиди 45 минут! Нравится, не нравится - сиди и слушай.

В школе всегда присутствовал аппарат насилия, подавления личности: так было, есть и будет. И в этом – благородная и в то же время тяжёлая миссия школы, считает психолог. «В современных условиях – открытости, доступности информации, демократичности - все эти проблемы обострились. И всевозможные эксперименты над школой, как сделать её более открытой, свободной, пока ни к чему не привели. Система Монтессори перестает работать в третьем классе. Ходить где захочется и бродить по классу во время урока в школе уже нельзя. Да, с одной стороны, – мы за то, чтобы формировать личность. А с другой стороны, посчитайте: сколько детей в классах? 30? И если каждый - лидер, что делать в такой ситуации с классом учителю? Когда каждый ученик может позволить себе всё, что угодно? Им тоже тяжело в этой системе, учитывая непомерную нагрузку и небольшие зарплаты».

По словам Корчагиной, антагонизм между учителями и учениками был всегда, и это хорошо: так и должно быть. Но нельзя подавлять в детях стремление включаться в те или иные общественные структуры. «С моей точки зрения, как психолога, мальчик – большой молодец. Но он угодил в жернова системы, став невольным участником эксперимента по трансформации школы. Необходимо задействовать все возможные рычаги, чтобы помочь ему и защитить. Но даже если с учебными заведениями у него в будущем не сложится – не стоит переживать: Лев Толстой, например, институт не закончил, да и у Александра Сергеевича Пушкина были проблемы с учёбой».

Похоже, никто пока точно не знает, как решить проблему трансформации школы в условиях стремительных изменений в нашем обществе. Как бы там ни было, главное, чтобы в процессе реформ и преобразований не выплеснуть с водой самое главное: ученика.

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