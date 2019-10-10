Нужен ли нам мир без наличных денег

Мировому сообществу навязчиво внушается идея отмена наличных денег как слишком «ненадежного способа оплаты». Но что мы получим взамен, если откажемся от привычных средств оплаты?

Наличные деньги уходят, даже убегают из нашей жизни. Оплата по карте стала нормой жизни, «Сбербанк-онлайн» есть примерно у каждого полуторного, торговля уходит в онлайн, и создается впечатление, что банкноты с монетами отживают свое, что скоро они останутся лишь сувенирами ушедшей аналоговой эпохи в цифровом мире.

Чем опасны бумажные деньги

Основные поводы расстаться с наличными известны, хозяева мировых денег манипулируют ими достаточно активно в зависимости от актуальности той или иной темой. Этих поводов пять.

Борьба с терроризмом. Террор – дело дорогостоящее, и считается, что выделенные на него деньги – это почти непременно наличные. На самом деле обойти необходимость наличных довольно просто через карманные малые предприятия, через цифровые валюты и так далее.

Борьба с теневой экономикой. Действительно, по банковским счетам отследить «странные» переводы и доходы не так уж сложно. Точно проще, чем следить за передвижением наличных.

Снижение затрат на производство монет и особенно банкнот, забота об экологии. И то, и другое имеет место быть, но понятно, что это весьма низкие издержки на общем фоне. Более того, для нашей экономики себестоимость тысячерублевой купюры ниже, чем стоимость оплаты 1000 рублей банковской картой в магазине, ибо порядка 1% при каждом движении этой тысячи уходят платежным системам.

Борьба с подделкой бумажных денег. Такая проблема существует, и все же фальшивомонетчики не поспевают за развитием технологий: защиту банкнот обходить все сложнее.

Снижение количества вооруженных ограблений. Когда деньги крадут со счетов, это, как правило, не наносит физического ущерба жертвам – в отличие от грабежа граждан, магазинов, банков. Впрочем, никто не мешает отбирать у людей карты и совершать ими покупки в офлайн-магазинах (онлайн становится все опаснее), но и там видеокамеры помогают изобличить злоумышленников.

Технологии позволяют

Можно ли вообще прожить без купюр? Есть точка зрения, согласно которой переход на исключительно «карточные» и аналогичные (NFC на телефонах, например) способы оплаты ненадежен. Стоит пропасть мобильному интернету, как транзакции прекратятся, невозможно будет купить даже бутылку воды. Действительно, сейчас вы не сможете расплатиться картой при отсутствии интернета, но связано это с системой онлайн-касс – продавец не имеет права отпустить вам товар без чека, который выдается лишь после установки связи с серверами налоговой. То есть это именно фискальное, а не технологическое ограничение.

В принципе платежи картой вполне возможны и без интернета: например, картами расплачивались на борту самолетов, когда там еще была полностью запрещена мобильная связь. Деньги со счета списываются позже, когда устройство приема входит в зону действия сети. Понятно, что тут есть некоторый простор для злоупотреблений, но учитывая привязку карты к ее обладателю и всеобщее распространение системы распознавания лиц овчинка определенно не стоит выделки

Да и интернет становится все более стабильным, мы часто уже не принимаем в расчет риск его отключения, как забыли во многих городах о том, как отключают электричество. Вы думаете, американский проект OneWeb, предусматривающий интернет «для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный», финансируется из чистого альтруизма?

Отстающие – впереди

К тому же скорость развития технологий и избавления от наличных не коррелируют друг с другом. Многие «развивающиеся», а местами и откровенно «недоразвитые» страны опережают цивилизованный мир по темпам введения безналичных расчетов. Скажем, Россия занимает первое место по скорости распространения платежей картами. Кения подсадила практически все взрослое население на мобильную систему платежей M-Pesa, активно вытесняя ими наличные. Причина этого в том, что в этих странах слабо развито гражданское общество и низок уровень образования: люди просто не понимают, что происходит, а те, кто понимают, не способны ни на что повлиять.

Цивилизованный мир тоже хорош. Нидерланды, вообще всепланетный лидер по многим показателям, вышли в лидеры по доле офлайн-магазинов, в которых вообще не принимаются наличные: полторы тысячи супермаркетов на совсем маленькую страну

Дания собиралась стать полностью безналичной уже к 2016 году; затею, правда, пришлось на некоторое время отложить.

Уже сейчас, скажем, во Франции запрещены платежи наличными на сумму свыше тысячи евро. Для нерезидентов, правда, 10 тысяч – но о прежних чемоданах денег речи больше не идет.

А в далеком уже 2001 году Евросоюз всерьез рассматривал идею цифровизации бумажных денег – снабжение купюр чипом RFID, практически исключающим возможность подделки. Это было ответом на появление в Греции огромного количества фальшивых евро. В конце концов евробонзы решили, что стоимость проекта слишком велика, и положили его под сукно. Однако за прошедшие годы метки существенно подешевели.

И вот уже глава Центробанка Эльвира Набиуллина предлагает ввести контроль оборота наличных, не разъясняя, правда, как именно она это собирается делать

Судя по всему, это все та же идея снабдить каждую купюру универсальной меткой типа RFID, что позволит отследить ее жизненный путь. Займутся этим структуры Алишера Усманова, а деньги у государства найдутся – налоги для малого бизнеса вновь растут, а проблем в стране уже совсем не осталось.

Криптовалюты и чеки

Та анонимность, которую все еще дают наличные деньги, надеется уйти в криптовалюты. Законы, разумеется, скоро предусмотрят авторизацию всем хозяев кошельков, но постоянно появляются новые системы – тут власть ничего не может поделать, кроме репрессий против попавшихся участников и тем более организаторов выпуска новых «коинов». Впрочем, взятки все чаще берутся в них же, потому что чиновнику иногда тоже нужна анонимность. Но полный контроль государства над интернетом (совершенно неизбежный в будущем) решит и эту проблему.

Цифровой интернационал

Аргумент о том, что на планете две сотни государств, поэтому централизованный отказ от наличных денег невозможен, никакой критики не выдерживает. Достаточно ключевым государствам отказаться от наличной валюты – а такие порывы есть и в США, и в России, и в Китае, и в Евросоюзе, – как сохранение наличности будет признано достаточным поводом для нанесения военного удара как очередному «анклаву терроризма». И вассалы неизбежно потянутся за сеньорами. Несколько стран-изгоев, конечно, сохранят свою бумажную валюту, но в мировом масштабе это будет практически незаметно, тем более что за ввоз этой валюты в «продвинутые» страны предусмотрят уголовное наказание.

Игра начинается

Вся эта цифровая оргия прямо противоречит конституционному праву всех граждан России – да и большинства других стран – на неприкосновенность частной жизни. Потому что люди, держащие руку на пульсе всех наших онлайн-транзакций, получают практически полную информацию о нашей жизни: как мы перемещаемся, что покупаем, сколько зарабатываем, кому помогаем и так далее. Здесь открываются неограниченные возможности, например, для шантажа, ибо все мы смертные грешны, и не каждый наш шаг согласуется с законом и моралью. Частная жизнь отменяется как таковая, потому что государство получает абсолютно полный доступ к ней через центральные банки, сотовых операторов и системы распознавания лиц на улицах и в помещениях.

Это будет по-своему идеальный мир. Без преступлений, потому что их легко раскрыть. Без измен, потому что за них слишком дорого платить. Без нарушений общественной нравственности – гвардейцы где-то рядом. Мир роботов. Цифровой концлагерь практически без насилия. Диктат нескольких тысяч человек, переставляющих людей как фигурки на шахматной доске или, вернее, персонажей в компьютерной игре: хотим – развиваем технологии, хотим – добываем ископаемые, хотим – организуем войну. И никаких больше споров между либералами и консерваторами – какая разница, какая партия у власти, если ты все равно уже не человек, а запрограммированный элемент экономической системы?

Таким образом, хоть какая-то свобода действий в цифровом мире будет только у этих нескольких тысяч не слишком известных «отцов». И они уже действуют в этом направлении.

Единственный союзник простых людей в борьбе против этих «отцов» – саботаж со стороны чиновничества. Ибо главная сила, которая препятствует уходу наличных из нашей жизни, – взяточничество. Понятно, что брать будут всегда – и в безналичной форме, и борзыми щенками, но все же наличные деньги приспособлены для этого как нельзя лучше. Поэтому цифровизацию уже сейчас тормозят и будут еще сильнее тормозить на средних этажах властной пирамиды. Тот случай, когда коррупция работает на благо цивилизации.

Но чиновник-взяточник – не самый надежный союзник. Так что рассчитывать мы с вами можем только на себя.

Сходите в банкомат, снимите наличные. Вы- человек, или «элемент экономической системы»?