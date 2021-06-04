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«Ну нет конечно»: Владимир Путин ответил на вопрос о посадке борта Ryanair
4 июня, 2021 18:18
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Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/Globallookpress
Владимир Путин решительно отверг версию об участии российских спецслужб в посадке борта Ryanair в Минске. По словам российского лидера, у него нет желания вникать в данную ситуацию, в принципе.
«Ну нет, конечно», - таков был прямой ответ президента на вопрос о российских спецслужбах. Его слова приводит агентство ТАСС.
При этом, отвечая более развернуто на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме, Путин также заявил о нежелании комментировать январьские беспорядки в США.
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