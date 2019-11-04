4 ноября. А что сегодня отмечаем?

В былые времена в ноябре отмечали день Октябрьской – в то время этот праздник неизменно именовали великим – Октябрьской социалистической революции. Города и веси СССР окрашивались в алый цвет знамен. Повсюду были портреты партийных деятелей и самый большой – Ленина.

Эти слова из стихотворения Маршака знал каждый школьник:

День седьмого ноября -

Красный день календаря.

Погляди в свое окно:

Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот,

Пламенем пылая.

Видишь, музыка идет

Там, где шли трамваи…

В каждом доме тщательно готовились к торжеству - накрывали столы, созывали гостей. И настроение у людей было отменное. Со временем торжество превратилось из политического, в дружеское, семейное. Когда сдвигали бокалы за здоровье родных и друзей, вспоминали прошлое, верили в будущее.

К ноябрьскому празднику брали обязательства и выполняли планы. Строили возводили, созидали. Появлялись на карте родины новые заводы, фабрики, магистрали. Не угасал оптимизм, пылала надежда. Одни радовались прибавке к зарплате, другие предвкушали новоселье или покупку автомобиля – вот-вот открытка придет!

…Утро начиналось с демонстрации. Под бодрые марши по брусчатке Красной площади вышагивала многоголосая толпа со знаменами и транспарантами. Потом наступало время парада. Грохотала медь оркестра, чеканили шаг солдаты, мчались танки, тягачи тащили многометровые туловища ракет. И закипала в душе гордость: «Мы самые сильные!»

Казалось, так будет всегда. Однако в 1991 году граждане Советского Союза отметили революционный праздник в последний раз. Тот ноябрь выдался тревожным: держава уже накренилась, грозя рухнуть. А вскоре и впрямь развалилась.

Но праздник 7 ноября остался. Как и прежде, люди собирались, выпивали-закусывали. Но дата потускнела, портреты революционных деятелей истрепались, поникли на ветру перемен. Да и октябрь семнадцатого называли уже не революцией, а бунтом или переворотом. А надежда на лучшее будущее, как река, превратившаяся из полноводной реки в тоненький ручеек, все больше иссякала.

Не умолкали, кипели споры – чем был Октябрь для России – благом или злом? Красные и белые спорили до хрипоты, раздражались, гневались, но не приходили к единодушию. Даже когда 1996 году президент РФ Ельцин переименовал ноябрьский праздник. Он стал он именоваться Днем согласия и примирения.

Никто, конечно, ни в чем ни согласился и никто не примирился. Да ладно, хоть на бумаге… Ведь дату эту забывать никак нельзя. И тем, кто ноябрь семнадцатого воспевал, и тем, кто его проклинал. Ведь событие, с какой стороны ни посмотри, грандиозное, прогремевшее на весь мир. И эхо от того всероссийского урагана еще долго сотрясало планету…

Давно это было. И пора уж живым, потомкам, нет, не врагов, а враждующих смириться и помириться, поклониться могилам тех, кто воевал на обеих сторонах. Ведь при всем различии идей, взглядов, были они гражданами одного отечества. И почему бы не остаться в календаре Дню согласия, хоть и зыбкому, хрусткому, как осенний ледок?

Да нет, не случилось. А виной всему амбиции, желание войти в историю. Хоть не с парадного входа, а с черного. Проявилась и старая, дурная российская привычка – вырывать из истории державы целые страницы, вставлять новые. И заменять одни портреты на другие

В общем, все было, как встарь – отменили одно, утвердили другое. Пользы в том не было никакой, но взялись рьяно. 23 ноября 2004 года депутаты Государственной думы Валерий Богомолов, Олег Еремеев от «Единой России» и Владимир Жириновский от ЛДПР внесли законопроект, предусматривавший, в частности, отмену праздника 7 ноября - с 1918-го - День Великой Октябрьской социалистической революции (с 1996 года - День примирения и согласия. выходной день). Тем же документом предлагалось введение нового праздника 4 ноября.

Иные законопроекты лежат в российском парламенте подолгу. Этот же уже через месяц обрел законную силу – был принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации и 29 декабря подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, 7 ноября, в частности, и 7 ноября 1917 года в целом фактически вычеркивались из российской истории. Как будто в этот день ничего не произошло!

Вместо революционного праздника, а потом Дня примирения и согласия россиянам предложили отмечать День народного единства. Уже десять лет – это государственный праздник, установленный федеральным законом в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

Дата важная, знаковая. Честь и слава бесстрашным патриотам. Но они только начали великое дело. Мрак Смутного времени не рассеялся. В народе проснулись мощные силы, но Земля Русская продолжала стонать под чужеземным гнетом.

Необходимое уточнение. 4 ноября 1612 года (22 октября по старому стилю) ополченцы очистили от интервентов не всю Москву, а только Китай-город. Символом верховной власти – как светской, так и духовной был Кремль. Именно туда переместился очаг сопротивления интервентов

После этого наступила пауза – ополченцы не имели ни достаточных сил для штурма, ни мощной артиллерии. Осажденные же испытывали нехватку продовольствия, но им на подмогу спешила армия короля Владислава. Однако, поляки не стали продолжать бои, а ушли из Москвы. Но это произошло 6 ноября 1612 года. В означенный же день 4 ноября никаких важных событий не происходило!

Стоит заметить, что конец лихолетью еще пришел. Интервенты не ушли из Отечества, продолжали грабить, убивать его жителей. Достаточно вспомнить о подвиге национального героя Ивана Сусанина. Он совершил его ранней весной 1613 года. В ту пору польско-литовский отряд рыскал близ Домнина – сели, расположенном верстах в семидесяти от Костромы.

Захватчики знали, что поблизости – или в том самом Домнине – прячется царь Михаил Романов – родоначальник династии и его мать, инокиня Марфа. Согласно одной версии, Сусанин, повстречав ляхов, согласился показать им укромное место. Однако схитрил и завел темной и холодной ночью в дремучий бор. Там обман выяснился, и староста принял от разъяренных басурманов мучительную смерть. Случилось это на Исуповском (Чистом) болоте.

Согласно другой версии, Сусанин с самого начала воспротивился замыслам супостатов. За это и подвергся изощренным и жестоким пыткам и был изрублен «в мелкие куски»…

Между прочим, в армии завоевателей были, кроме поляков, немцы, венгры, литовцы и представители других национальностей. Были там даже смоляне, которые считали себя отдельным народом. Поддерживали интервентов и московиты. Получается, что называть врагов ополченцев Минина и Пожарского «польскими интервентами», мягко говоря, не совсем верно

Ладно, это частности. Но почему депутаты Государственной думы, выбирая новый праздник, взяли за основу именно 4 ноября? Вероятно, они хотели, что он подальше отстоял от революционного события. И доказать, что у них иные политические предпочтения, другой взгляд на российскую историю - самые верные и правильные. Однако есть большие сомнения, что затея оказалась удачной.

События ноября 1612 года безмерно далеки от нас, покрыты толстым слоем исторической пыли. А то, что произошло в ноябре 1917 года затронуло многие поколения россиян, изменило их судьбы. Даже сейчас мы слышим отголоски тех событий. Они влияют на современность, продолжают оставаться важнейшей и актуальнейшей темой для историков, литераторов, кинематографистов. И забывать дату 7 ноября мы не имеем права.

Подумал вот о чем – может, не стоило 10 лет назад так спешить? Ведь 7 ноября - не просто дата, а очень важный для всей России день. А раз так, наверное, был резон не торопиться с законопроектом, а внести предложение, которое было уместно вынести на всенародное обсуждение. И, как решили бы граждане России, так тому и быть.

Написал и усмехнулся. Это когда ж такое случалось, господа читатели? Может, вы подскажете, а то автор запамятовал…