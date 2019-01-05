Новый год против Магнитогорска
Фото: 1 канал

Фото: 1 канал

Почему трагедия в южноуральском городе не помешала россиянам встретить Новый год

Новый год для России начался с «газового кошмара». Утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного дома, а 2 января неподалёку от него сгорела маршрутка. Жертвами первого ЧП стали 39 человек, второго — трое. По городу поползли слухи о терактах, но власти опровергли подобные утверждения.

О конкретных причинах магнитогорской трагедии пока ничего не говорится. Официальная версия сводится к «неисправности газового оборудования», хотя очевидно, что данная формулировка нуждается в предметом объяснении. Что это было? Следствие системных проблем или роковое стечение обстоятельств? На текущий момент ответов на эти вопросы нет.

Первое, что приходит на ум — это традиционная российская беда, связанная с устаревшими газовыми колонками и отсутствием нормальной системы надзора за газовым оборудованием в целом. Однако вне зависимости от причин двух взрывов в Магнитогорске, «газовый кошмар» не должен повториться. Тем более, что альтернатива бытовому газу в многоквартирных домах давно существует в виде более безопасных электрических плит.

А праздник продолжался…

Магнитогорская трагедия произошла на фоне бурного новогоднего веселья и надо отметить — никак ему не помешала. «Голубые огоньки» и другие традиционные развлекательные программы лишь ненадолго прерывались тревожными новостями.

Число подтверждённых смертей по состоянию на 31 декабря не превышало десять человек. В сердцах россиян, наверное, теплилась надежда, что остальных удастся найти живыми, и Новый год не будет омрачён ещё одной страшной трагедией наподобие пожара, который произошёл в «Зимной вишне» 25 марта 2018 года, когда погибли 60 человек.

Но чудо произошло только с 11-месячным ребёнком. В тяжёлом состоянии его вытащили из под завалов и доставили в Москву. Младенец выжил лишь, потому что был плотно закутан. Остальные люди — если и выжили после вызрыва — то были обречены в условиях 17-градусного мороза.

3 января, когда были разобраны завалы, стало окончательно понятно, что более 30 пропавших без вести изначально не имели шансов на спасение даже при грамотно организованной работе МЧС. В Магниторске был объявлен траур. И тем не менее во всей остальной России праздник продолжался….

Сейчас сообщения из Магнитогорска практически исчезли из СМИ. Хотя, как и в Кемерово, жертвами ЧП стали маленькие дети и их родители, под завалами оказались целые семьи, которые, как и все граждане РФ, собирались отпраздновать Новый год. Конечно, «газовый кошмар» в Магнитогорске уступает по масштабу кемеровской трагедии. Но горе, которое случилось в этом южноуральском городе, заслужило всеобщую волну сочувствия.

Почему же взрывы в Магнитогорске не вызвали мощный всероссийский резонанс? Ответ напрашивается сам собой — чудовищная трагедия произошла в Новый год. Ни властям, ни телевизионщикам, ни людям не хотелось менять планы. Кремль не стал исправлять текст телеобращения президента, власти оттянули дату траура, телевизионщики отказались вносить существенные коррективы в эфир, люди — продолжили готовить салаты и докупать шампанское.

Плохо это или хорошо — сейчас, наверное, невозможно сказать. С одной стороны, Новый год позволяет отдохнуть от плохих и тревожных новостей, с другой стороны — праздник не должен быть причиной игнорирования происходящих трагедий. Реакция на ЧП в Магниторске продемонстрировала, что подавляющее большинство россиян ради празднования Нового года готово закрыть глаза на страдания сограждан.

Как же в подобной ситуации нужно отмечать Новый год или может не встречать его вовсе? Ведь трагедии в самый канун Нового года происходят в России невпервые (теракты в Волгограде в 2013 году).

В случае с обрушением подъезда в жилом доме в Магнитогорске как минимум имело бы смысл внести серьёзные изменения в телеэфир. Например, было вполне реально сократить хронометраж нафталиновых «Голубых огоньков» с вечно беззаботными звёздами нашей эстрады и поменять программу фильмов, заменив часть комедий на мелодраммы или советскую классику, которые ненавязчиво заставляют нас задуматься о вечном.

Как встретишь, так и проведёшь

Вялая реакция на «газовый кошмар» в Магнитогорске невольно наталкивает на мысль о том, что наша страна может достаточно спокойно жить в двойной реальности: где-то там десятки людей находятся под завалами, их, конечно, жаль, но у нас — священный Новый год с поздравлением президента, оливье, икрой, шампанским и «Голубым огоньком».

Примерно то же самое было в холодные новогодние дни 1994-1995 годов, когда генералы бросили федеральные войска на штурм Грозного, но все они оказались в ловушке. Часть подразделений была уничтожена боевиками, часть — героически сражалась, ожидая подмоги. Жертвами боёв за столицу Чечни стали сотни российских солдат. Этот ужас проходил на фоне соблюдения всех традиций празднования Нового года в необъятной матушке России.

По поводу Нового года существует известная поговорка: как его встретишь, так и проведёшь. Бурное празднование Нового года в нашей Отчизне давно превратилось в самоцель. Из года в год россияне выкручивают карманы, чтобы разнообразить новогодний стол, поразить друг друга обилием блюд и красотой салюта. Но удивительным образом каждый год не становится более благополучным, а в новогодние дни происходят трагедии, о которых стараются поскорее забыть.

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