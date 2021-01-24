Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Новую Зеландию потрясло: зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Сергей Михневич
24 января, 2021 10:20
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 10:20
1 мин
Новую Зеландию потрясло
Pixabay

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Эпицентр подземного толчка находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информации о жертвах, разрушениях или угрозе цунами нет. Ранее подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в Колумбии, пишет Газета.Ru.

Поделиться
ТЕГИ
Землетрясение
Новая Зеландия
Подземные толчки
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!