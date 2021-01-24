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Новую Зеландию потрясло: зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
24 января, 2021 10:20
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Pixabay
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8.
Эпицентр подземного толчка находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информации о жертвах, разрушениях или угрозе цунами нет. Ранее подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в Колумбии, пишет Газета.Ru.
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