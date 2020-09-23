Нововведение: Минпросвещения отдает приоритет приему братьев и сестер в одну школу

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Министерство просвещения России утвердило порядок приема учеников.

Так, дети, у которых братья или сестры уже учатся в школе, смогут попасть в нее в приоритетном порядке. Нововведение начнет действовать после выхода приказа Минпросвещения.

Также новые правила закрепляют возраст учеников, которые могут пойти в первый класс. Дети могут приступить к учебе с 6,5 до восьми лет. Чтобы ребенок мог пойти в школу в более раннем или более позднем возрасте, необходимо письменное заявление родителей и разрешение школьного учредителя.

Еще одно нововведение позволяет подавать документы на поступление не только лично, но и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, либо

через официальный сайт школы или сервисы государственных или муниципальных услуг, сообщает телеканал «360».

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести специальные выплаты родителям на сборы детей в школу к 1 сентября. Доплаты предлагают сделать ежегодными.

Отмечается, что на сборы первоклассника в школу к новому учебному году может быть потрачено до 20 тысяч рублей. При этом на фоне пандемии коронавируса финансовые возможности многих россиян ухудшились.