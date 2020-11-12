«Новоуральский маньяк» признался убийстве 11-й жертвы спустя 15 лет

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Серийный убийца Евгений Петров, известный как «Новоуральский маньяк», обвиняется еще в одном преступлении. По данным следствия, он в 2001 году он расправился с 16-летней жертвой.

Спустя 15 лет после приговора Петров сознался в убийстве и изнасиловании 11-й жертвы, под тяжестью доказательств. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в начале сентября 2001 года.

По версии следствия, в 2001 году «Новоуральский маньяк», проезжая мимо автовокзала на своем автомобиле, заметил девушку. Петров предложил ее подвезти, она согласилась. Мужчина отвез спутницу в лес, изнасиловал и задушил.

По итогам экспертизы маньяк был признан вменяемым и в 2005 году приговорен к пожизненному заключению, сообщает телеграм-канал «Baza».

Ранее подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер в городе Рыбинске признался в совершении преступления.

«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов… и как бы… и убил в итоге», - сказал задержанный Виталий Молчанов. Мужчина уже отбывал наказание за убийство и изнасилование ребенка.