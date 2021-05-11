Новоселы в Подмосковье почувствуют на собственной шкуре свежие стандарты строительства жилья

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Новое жилье в Московской области будут строить по принципу «двор без машин». Этот и другие стандарты введут до 1 июля, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев требует уже сейчас возводить жилье по новым требованим.

Цель нововведений - создание комфортного и качественного жилья. По словам Воробьева, новоселы должны «реально почувствовать» новые стандарты.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова рассказала, какие изменения ожидаются. Стандарты разделили на шесть разделов; они касаются требований разных частей домов - дворов, фасадов, подъездов, внутренней отделки квартир.

Четыре самых востребованных стандарта - «Безбарьерная среда», «Комфорт и чистота», «Двор без машин» и «Безопасный подъезд», сообщает телеканал «360».

Губернатор считает, что новые стандарты выгодны застройщикам - спрос на жилье, построенное по высоким требованиям, больше.

Ранее риэлторы назвали даты роста цен на жилье в России.