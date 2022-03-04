Новоиспеченную статью о наказании за фейки о ВС РФ захотели опробовать на Владимире Зеленском
Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев, знает, кого уже можно привлечь к уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Перво-наперво новоиспеченную статью можно «опробовать» на украинском президенте Владимире Зеленском, считает парламентарий.
По его словам, информация о том, что российские военные бомбили прошлой ночью Запорожскую АЭС, не соответствует действительности. Он осудил Зеленского, напугавшего мир ядерной атакой, которую якобы провоцируют ВС РФ.
«Радиационный фон - в норме, он и не мог повыситься, по АЭС никто не стрелял. Это и есть информационная диверсия», - пояснил депутат.
Журавлев призвал помнить об этом эпизоде, когда Зеленский предстанет перед судом, чтобы не забыть предъявить ему обвинение и за этот проступок, передает URA.RU.
Напомним, законопроект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ был принят Госдумой 4 марта единогласно.