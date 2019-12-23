Новогодний автомобиль для жителей России

В преддверии Нового Года дилеры традиционно отмечают рост спроса. Связано это в том числе и с тем, что многие россияне рассматривают покупку нового автомобиля в качестве новогоднего подарка – себе или близким.

Аналитический центр АГ «АВИЛОН» назвал топ-10 автомобилей, которые пользовались наибольшим интересом и спросом в предновогодний период. Рейтинг составлен на основе изучения более 1,5 тысяч заявок в декабре 2019 года. Аналитики также сопоставили результаты исследования со статистикой реальных продаж.

В массовом сегменте в топ-автомобилей, к которым покупатели проявили наибольший интерес вошли Hyundai Sonata и Volkswagen Touareg. За них проголосовали жители Ростова-на-Дону (12%), Краснодара (10%) и Сочи (10%).

В премиальном и люксовом сегментах самыми желаемыми автомобилями в подарок стали Mercedes-Benz GLE и E-Класс, BMW 3-й серии, Audi Q8, Rolls-Royce Wraith и Cullinan, а также Bentley Continental GT и Bentayga. Эти модели получили наибольший отклик у автовладельцев из Москвы (27%), Санкт-Петербурга (23%), Казани (20%) и Уфы (18).

При этом автомобили, приобретавшиеся в подарок в течение 2019 года, отличаются от названных в ходе исследования моделей. Так, в масс-сегменте по марке Hyundai самыми продаваемыми автомобилями в подарок стали Creta (15%) и Tucson (11%). По Volkswagen – модель Tiguan (16%). В премиум-сегменте у приверженцев бренда марки BMW – модель X6 (14%), у поклонников Audi – Q5 (15%) и Q7 (17%). В люксовом сегменте сохранялся спрос на Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga в качестве сверхдорогого подарка.

«В ходе исследования удалось выявить и характеристики, которые влияют на предпочтения покупателей и выбор автомобиля. Для всех сегментов общими оказались имидж бренда, мощный двигатель и надежность. В премиальных и люксовых автомобилях покупатели ценят эксклюзивные материалы, уникальные комплектации и дополнительные опции для комфорта водителя и пассажиров. Декабрь для автодилеров – традиционно самый ажиотажный месяц в году: уровень клиентской активности в среднем возрастает в пределах 5-10% в разных сегментах, покупатели задумываются о новогодних и рождественских подарках себе и близким. Это связано с ожиданиями наибольших скидок и выгодных предложений в конце года, плюс поддержка производителей в этот период достаточно высока», - рассказал директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.