Новогодние праздники «почистили» россиян от коронавируса

Общество

В России произошло уменьшение числа новых случаев коронавируса.

Это случилось благодаря новогодним праздникам, во время которых россияне фактически две недели были на изоляции. Как сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в России стабилизация ситуации с коронавирусом «точно наступила». Эксперт отметил разобщение, которое произошло в праздники. Россияне реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в России наблюдается снижение темпов заражения новой коронавирусной инфекцией. По мнению лидера страны Владимира Путина, несмотря на оптимистичный прогноз, успокаиваться не стоит, так как COVID-19 еще продолжает поражать людей во всем мире.