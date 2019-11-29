Новогоднее путешествие

У жителей России есть популярные туристические направления, куда они едут на праздники. Основные места притяжения для туристов находятся в европейской части России — именно здесь отдыхать наиболее комфортно. И если летом большинство людей стремятся к морю, то зима — это время культурного и спортивного досуга, особенно в период новогодних праздников.

Москва: рождественские ярмарки

В Москву едут со всей России за отдыхом и развлечениями круглый год, но в последние годы наплыв туристов случается именно в начале января. Столица предлагает гостям яркую новогоднюю иллюминацию, рождественские ярмарки, нарядные витрины, а также всевозможные театральные, музыкальные и цирковые представления. В новогодние праздники посмотреть на зимнюю столицу приезжают не только россияне, но и иностранцы. Одно из самых доступных и популярных развлечений — это катки. Их заливают по всему городу. Главная площадка для катания находится на Красной площади, а самая большая — на ВДНХ, но москвичи предпочитают рассекать лед на дорожках Парка Горького или в Саду «Эрмитаж». На Красной площади тоже в это время работает каток, огромные пространства для катания на коньках организуют в парках по всему городу.

Прежде чем собирать чемодан, стоит заранее продумать культурную программу и, возможно, купить заранее через Интернет билеты на интересные представления или в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей, чтобы избежать очередей. Все-таки стоять на морозе в ожидании встречи с искусством — это не самое приятное занятие.

Если надоест толпа восторженных туристов, можно просто свернуть в ближайшие переулки. В последние годы в Москве появилось множество пешеходных зон и благоустроенных пространств, которые украшают к празднику дизайнеры. Поэтому прогулка по центру города доставит удовольствие независимо от погоды.

Санкт-Петербург: туристический центр России

В Санкт-Петербург едут круглый год и отовсюду — из России, соседних стран и дальнего зарубежья. Именно Петербург можно назвать туристической столицей России. Здесь есть и дворцы, и каналы с мостами, и, конечно, одно из крупнейших собраний мирового искусства Эрмитаж. Можно за праздничную неделю даже успеть посетить Мариинский театр. Многие эксперты ставят его выше, чем Большой в Москве. Самое важно для любого приезжего — это отличная инфраструктура. Местные бары и отели туристы оценивают очень высоко, при этом цены ниже, чем в Москве. Единственная неприятная особенность Петербурга — это погода. Ледяной ветер и сырость не та атмосфера, которая способствует прогулкам, но гостей города спасают многочисленные кафе, где можно греться и снова выходить на величественные площади и проспекты.

Сочи и Красная Поляна: море и горы

Уникальное место, сочетающее одновременно и зимние, и лыжные курорты. Летом в Сочи едут купаться и ходить по горам, а зимой — кататься на горных лыжах. Всего за несколько лет Сочи удалось стать одним из лидирующих направлений новогоднего отдыха, благодаря качественным подъемникам, комфортным отелям и хорошим ресторанам. «Если выбирать новогодний тур с отелем, расположенным у моря, то отдых с перелетом на двоих и встречей Нового года может обойтись менее чем в 30 тысяч рублей, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Туры с отелями в горах у подъемников начинаются от 45 000 рублей, но это самые скромные варианты проживания».

На Новый год в Сочи создают праздничную атмосферу, украшая улицы огнями и гирляндами. Постоянные поклонники Красной Поляны уверены, что, например, Розу Хутор можно смело сравнивать с европейскими горнолыжными курортами. Здесь много разнообразных трасс, танцевальных клубов, кафе, баров, ресторанов и даже есть казино. Если погода окажется не самой удачный для катания с гор, то в Красной Поляне всегда можно найти интересное занятие. Кроме того, не получится заскучать и у моря, в Сочи. Гости могут посетить Олимпийскую деревню, парк экстремальных аттракционов и поющий фонтан. Увидеть музыкальное и световое шоу можно каждый день. Масштабная конструкция позволяет струям воды достигать высоты девятиэтажного дома.

Есть в Сочи и природное SPA: сероводородные ванны могут порадовать людей с больными суставами. Кстати, бальнеологический курорт Мацеста становится спасением для многих горнолыжников, не рассчитавших свои возможности и силы. Местные медики смогут порекомендовать необходимую реабилитационную процедуру, позволяющую избавиться от проблем.

Приэльбрусье: лыжи и джип-туры

Красная Поляна — не единственное место, где можно в новогодние праздники покататься на лыжах. В качестве альтернативы можно отправиться в Приэльбрусье. Величественные склоны Кавказских гор уже обросли подъемниками и красивыми отелями. Здесь работают хорошие инструкторы, которые помогут встать на лыжи или сноуборд всем, кому еще не приходилось кататься с гор. За последние годы инфраструктура местных курортов существенно улучшилась — для гостей появились хорошие рестораны, разнообразные бани и горячие источники. Также местные жители предлагают джип-туры. Зимой жить в палатке никто не посоветует, но можно ограничиться однодневным путешествием по горам, чтобы сделать великолепные селфи. Маршрут помогут выбрать в соответствии с погодой.

В горах живут в основном балкарцы, и у них очень вкусная еда: хычины, особым образом приготовленная курица и жаубаур — баранья печень, завернутая в сеточку жира и запеченная на костре. Ничего подобного в других местах попробовать не удастся. Правда, тем, кто на диете или предпочитает вегетарианские блюда, в Приэльбрусье придется непросто. Местные жители готовят подобную еду не одно тысячелетие и других рецептов просто не знают.

Крым: дворцы в туманах

Пожалуй, самое экономное путешествие можно устроить в Крым. Все-таки курорты полуострова рассчитаны на летний отдых, и зимой туристы сюда едут менее охотно, даже на новогодние праздники. Но если есть желание просто сменить обстановку и устроить себе прогулки по туманным ландшафтам, таинственным крепостям и осмотреть экспозиции местных музеев, то зима для подобного отдыха отлично подойдет. Возле моря в начале января относительно тепло — около плюс 10 градусов, в горах при этом морозно — до минус 8. Главное — помнить, что в любой момент может подняться ветер, и поэтому лучше брать с собой в поездку теплую одежду.

Осмотр местных достопримечательностей можно начать с Бахчисарая и ханского дворца, потом прогуляться по резиденции русских царей Ливадийскому дворцу и на закуску оставить дворец Ласточкино гнездо. При желании можно пройтись по ботаническому саду и сходить в музеи Чехова и Пушкина. Главное, уточните время работы, оно существенно короче в зимний период. В море купаться не получится, поэтому, если водные процедуры для вас важны, стоит выяснить, есть ли в отеле подогреваемый бассейн, но стоимость такого отдыха будет выше среднего. Остановившись в Ялте, можно на досуге пересмотреть культовый фильм Сергея Соловьева «Асса». Действие картины происходит как раз на Крымском побережье зимой.

Калининград: суровый европейский север

Сосны, бесконечные пляжи и суровое Балтийское море. Глядя на пенные волны, создается ощущение, что северный дух древних викингов не собирается покидать эти места. Куршская коса — одно из самых красивых мест в России. Растянутая почти на 100 километров, эта природная достопримечательность находится под охраной ЮНЕСКО. От Калининграда добираться до нее всего около 50 километров. В самом городе тоже множество мест, заслуживающих внимания туристов. Фортификационные сооружения, лютеранский и католический соборы, а также немецкая застройка.

Когда-то город был территорией Пруссии, и тут, кстати, жил самый известный философ Эпохи Просвещения Иммануил Кант. Несмотря на войны прошлого века, на острове Кнайпхоф сохранился Кафедральный собор. Возле этого величественного здания из красного кирпича и похоронен немецкий философ. Местные жители научились организации жизни по европейскому примеру, и, кажется, здесь все очень похоже на Польшу или Германию. Чтобы не скучать на каникулах, можно обойти все местные музеи, которых в Калининграде довольно много. Особенно известна экспозиция янтаря и выставка, посвященная мировому океану. Кстати, на ней можно увидеть настоящие корабли.