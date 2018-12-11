С Нового года мусор будет жить по-новому

Меньше месяца осталось до вступления в силу новых законов о мусоре, в народе прозванных «мусорной реформой». Чем обернётся для россиян новая система и поможет ли она уменьшить количество мусора в стране?

В начале декабря «мусорную реформу» горячо обсуждали в стенах Госдумы. Вердикт неутешительный: регионы не готовы к изменениям и просят отложить введение закона хотя бы на три года.

Одно из главных нововведений реформы – изменение системы вывоза, складирования и переработки либо сжигания мусора. Сейчас эти услуги оказывают ЖЭКи, а счёт за вывод выставляет управляющая компания в общей квитанции. После Нового года за сбор и утилизацию отходов станут отвечать частные компании, которые должны будут бороться за право заключить контракт на торгах.

Для россиян такие изменения обернутся в первую очередь ростом тарифов на вывоз мусора. Сейчас в нормативах прописаны следующие цифры: 3,12 кубометров в год на одного жителя в городах и 1,56 кубометра в прочих населённых пунктах. Один человек за год производит мусора куда меньше, чем указано в нормативах.

Вопрос в том, сколько мы будем платить за мусор и как это будет рассчитываться. Тарифы ещё не утвердили, но эксперты опасаются, что в ряде регионов их рост может быть многократным: в Красноярском крае – в 56 раз, в Ингушетии – в 18 раз, в Иркутской области – в 4,4 раза, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Также пока не до конца понятно, будет ли учитываться в перерасчёте тарифов, сколько человек по факту проживают в той или иной квартире, либо же итоговая сумма будет зависеть от количества прописанных в ней. Прежняя система расчёта исходя из метража жилья признана неэффективной: большая семья, проживающая в двушке, будет платить меньше, чем одинокий пенсионер, живущий в трёхкомнатной квартире.

При этом разница в объемах производимого мусора очевидна. Если же привязать тариф к количеству человек в семье, то это ударит по многодетным, а одинокие и богатые будут платить меньше, что тоже несправедливо.

Плохие новости и для тех, кто проживает в частных домах. Раньше оплачивать услугу вывоза мусора можно было, что называется, по желанию. С 1 января все жители сельской местности будут обязаны платить, причём независимо от того, есть ли рядом контейнеры или нет. Штраф за отказ составит 2 тысячи рублей.

Жителям Люберецкого района Подмосковья, например, уже разослали предупредительные письма, а заодно и новые «мусорные» квитанции. Пока что цены выглядят не столь пугающими: 3,39 рублей за кубометр за первые 200 кубов мусора, далее – 1 рубль за куб. Итоговая сумма – 93,99 рублей в месяц.

Уж не знаем, случайность это или нет, но накануне ряд посёлков Люберецкого района буквально утонул в мусоре – его просто не вывозили из контейнеров несколько дней. Как объяснили в Администрации, подрядная организация не выполнила обязательств по вывозу мусора. Вскоре мусоровозы вернулись в строй, мусор исчез, зато появились квитанции.

Проблема ещё и в том, что в той же Московской области проблема с мусором стоит не остро, а очень остро. Складывать его негде, а в Архангельской области, куда планировалось вывозить отходы из Подмосковья, жители вышли на акции протеста. Если мусор придётся везти ещё дальше – это неизбежно приведёт к дополнительным тратам на перевозки, а значит, тарифы могут ещё повыситься.

Правительство в курсе проблем и обещает, что не допустит резкого повышения тарифов. Чтобы они росли не выше 4-5% в год, будет следить Федеральная антимонопольная служба. А вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство обсуждает ряд адаптивных мер для регионов, чтобы модернизация сферы обращения коммунальных отходов прошла для населения максимально комфортно. «И такие меры должны быть приняты на законодательном уровне до конца года», — сообщил Гордеев.

«Мусорная реформа» не решает главных проблем: как снизить количество мусора на полигонах и перейти к переработке отходов. Те немногие заводы по переработке или сжиганию мусора, что уже есть в России, работают максимум на две трети от мощностей.

Пока что всё упирается в то, что мусор необходимо собирать раздельно – только в таком случае его можно эффективно переработать либо сжечь с минимальным ущербом для экологии. Но к раздельному сбору Россия не готова. Пилотные проекты планируется запустить в ряде регионов – в той же Московской области: в Подмосковье уже весной установят два типа контейнеров: «чистые», или сухие отходы, которые отправят на переработку, и «грязные», которые уйдут на полигон.

Пока реформа действительно мало что изменит, кроме тарифов, разумеется. Остаётся надеяться, что дальнейшие инициативы по тому, как решить мусорную проблему в России, не заставят себя долго ждать и не ударят при этом по нашим кошелькам.

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