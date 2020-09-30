Новое исследование: вакцина от 23 штаммов пневмококка защитит от коронавируса

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Ученые перечислили препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы защититься от COVID-19.

Взрослым лучше подойдет 23-валентная, а детям и пожилым — 13-валентная вакцина от пневмококка. Вся разница в наборе штаммов опасной бактерии.

«Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную 13-валентную вакцину», - сообщил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Для граждан старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями рекомендуется начинать с нее же, а через год уже прививаться 23-валентной.

Как напоминают эксперты, своевременная вакцинация позволит избежать бактериальных осложнений при коронавирусе и улучшит состояние иммунной системы, пишут «Известия».

Как сообщалось, вакцина от COVID-19 производства института Гамалеи начала поступать в российские больницы. Она поступает в медучреждения в рамках третьей фазы клинических исследований.

Вакцина института Гамалеи на данный момент единственная зарегистрированная в России вакцина от COVID-19.