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Новый сервис поможет искоренить зарплатное рабство в России

Артем Денисов
23 сентября, 2020 00:24
1 мин
переводы
Фото: pixabay.com

В системе быстрых платежей (СБП) полноценно запущен новый сервис, который позволяет осуществлять переводы от компаний в адрес физических лиц.

Теперь работодатели смогут перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона, микрофинансовые организации (МФО) смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины делать возвраты в случае необходимости.

В настоящее время большинство банков работают над внедрением нового функционала в свои системы, пишут «Известия».

Как сообщалось, в системе быстрых платежей может появиться новая функция, которая позволит оплатить проезда в общественном транспорте по QR-коду.

Помимо этого рассматривается возможность внедрения бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки, что позволит клиенту прикладывать телефон к терминалу, оплачивая покупку или услугу.

темы
зарплаты
переводы
сбп
1 мин